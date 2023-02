Quilmes: Acto a 11 años del femicidio de Natalia López

Cientos de mujeres vecinas fueron parte el pasado viernes del acto y la marcha a 11 años del femicidio de Natalia López, la docente quilmeña víctima de su ex pareja, en febrero de 2012.

El acto, que se realizó sobre la calle Hipólito Yrigoyen justo frente a la estación de Quilmes, contó con números artísticos, un homenaje a Alejandra Duro, Directora de Género de ATE Quilmes fallecida en noviembre del año pasado.

La responsable de la Agrupación Docente Azul y Blanca, Debora Procaccini, leyó la semblanza de Natalia y, para terminar el acto, la dirigente de la Comisión de Mujeres de Quilmes, Berazategui y F. Varela, Yanel Mogaburo, leyó el siguiente documento :

"Hoy se cumplen 11 años del femicidio de Natalia López, 11 años de aquel 17 de febrero que convertimos en una cita de honor para no olvidarla y reafirmar nuestra unidad en la lucha contra el flagelo de las violencias y los femicidios. Natalia tenía 31 años cuando su ex pareja la asesinó a plena luz del día en esta plaza. Era una docente quilmeña, afiliada al SUTEBA QUILMES, delegada de la escuela 87 de San Francisco Solano. Era mamá de una niña, compañera, amiga, hija y hermana. Una piba que detrás de una sonrisa hermosa soportaba a diario las brutales consecuencias de la violencia. Hizo todo lo pudo: se separó, denunció a su agresor e intentó continuar con su vida, pero nadie le dio respuestas y el 17 de febrero de 2012, su ex pareja, la asesinó y luego se quitó la vida. Natalia tenía las denuncias en su cartera. Su femicidio fue un golpe muy duro y doloroso para toda la docencia y para el pueblo quilmeño. SUTEBA Quilmes, acompañó a su familia desde el primer momento y junto con Susana, su mamá, aprendimos a transformar el dolor en lucha. Conformamos las multisectoriales por la declaración de la emergencia en Quilmes, Berazategui y Fcio. Varela y desde entonces no bajamos las banderas de prevenir y terminar con las violencias por motivos de género.

11 años después seguimos en las calles y en un contexto muy difícil. Los sectores más reaccionarios del macrismo se preparan para volver anunciando sus planes que implican menos derechos, más hambre, más represión y sufrimiento para el pueblo. En ese camino apuntan a la lucha popular y demonizan, judicializan, e intentan dividir a las organizaciones sociales y sindicales. Ante esta situación, entendemos que es imperiosa la unidad de todos los sectores populares para enfrentar esta avanzada reaccionaria y no volver atrás. Porque el pueblo no olvida que en los 4 años de gobierno macrista crecieron el hambre, la desocupación y la entrega, mientras rifaban 44 mil millones de dólares a favor de sus amigos dejándonos una deuda de 100 años. El gobierno de Macri, Larreta y Vidal significó el abandono de la educación y la salud pública, mientras unos pocos se llenaban los bolsillos a costa de nuestro sufrimiento. Fueron 4 años de retroceso en derechos fundamentales. Macri desjerarquizó la salud pública, profundizó la feminización de la pobreza y la desocupación".