Manes retomó las recorridas por el interior: “El cambio de raíz lo tiene que hacer un candidato emergente"

El diputado nacional Facundo Manes comenzó una nueva recorrida a la Argentina y visitó Tandil, Rauch y Ayacucho acompañado de sus respectivos intendentes, Miguel Lunghi, Maximiliano Suescun y Emilio Cordonnier. Destacó que “las tres ciudades representan un modelo exitoso de desarrollo productivo y un nuevo paradigma de calidad de vida que deberíamos replicar en el resto del país”.

En el recorrido, Manes sostuvo que “me metí en la política en el peor momento para salir de esta decadencia. El cambio de raíz que este país necesita lo tiene que hacer un candidato emergente”. “Hoy visité tres ciudades que proponen a sus habitantes una mejor calidad de vida porque ponen al bienestar en el centro de su diseño y planificación”, agregó. Además el diputado por el radicalismo añadió que “por ejemplo, Tandil propone un modelo híbrido entre el sector público y privado que es exitoso, donde se desarrolla software, hay trabajo calificado, entre muchas otras cosas que contribuyen con la calidad de vida de la población”.

Manes enfatizó también que “la Argentina está paralizada”. “Yo no encuentro quién me represente, por eso me involucré”, dijo. “Si el país se desbloquea, encuentra un liderazgo y la sociedad acompaña, vamos a tener muchos años de prosperidad”. “Necesitamos liderazgos que unan, no que dividan, que no polaricen”, puntualizó.

Por último, Manes hizo referencia a la gestión radical y aseguró que “Lunghi, Suescun y Cordonnier representan a los más de 400 intendentes que se suman a las tres provincias que el partido gobierna”.

Además de los encuentros con los intendentes, Manes visitó el Centro Oftalmológico Tandil, la Usina Popular y Municipal, el Parque Solar y Las Dinas Chacinados en Tandil, la Unidad de Reciclado en Rauch y Baterías Mateo en Ayacucho.