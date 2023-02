Envenenan a alumnas en Irán para cerrar colegios

Cientos de alumnas de colegios femeninos en la ciudad santa de Qom, en el centro de Irán, fueron envenenadas en los últimos meses por individuos para obligar a los centros educativos a cerrar, según reveló ayer una autoridad sanitaria.

Desde fines de noviembre, los medios iraníes habían reportado decenas de casos de intoxicación por vía respiratoria de niñas de unos 10 años en las escuelas de Qom, algunas de las cuales debieron ser hospitalizadas.

Según la agencia de noticias Irna, el 14 de febrero los padres se reunieron frente a la alcaldía de la ciudad para “pedir explicaciones”.

Ayer, el viceministro de Salud, Youness Panahi, confirmó implícitamente que “el envenenamiento fue intencional”, escribió Irna.

Los ministerios de Inteligencia y Educación trabajan juntos para encontrar la fuente del envenenamiento, dijo el portavoz del gobierno, Ali Bahadori Jahromi. “Resultó que algunas personas querían que se cerraran todas las escuelas, especialmente las de niñas”, dijo el ministro Panahi. No se han anunciado arrestos. El envenenamiento fue causado por “compuestos químicos disponibles no para uso militar, y no es contagioso ni transmisible” el efecto que provocan, agregó, sin dar más detalles.

INTERNADAS EN OBSERVACIÓN

Ubicada a 150 km al sur de Teherán, la ciudad de Qom es el centro de estudios religiosos chiítas en Irán. En el último incidente, 15 alumnas fueron transferidas a un hospital en Qom el 22 de febrero. Actualmente están en condición estable y bajo observación.

Se cree que el primer incidente ocurrió en noviembre, cuando 18 niñas escolares en Qom fueron llevadas a un hospital tras mostrar síntomas que incluían náuseas, dolores de cabeza, tos, dificultades respiratorias, palpitaciones cardíacas y dolor en sus manos o piernas.

Algunos estudiantes informaron un olor extraño en sus aulas. No se descarta que se haya empleado algún tipo de gas.

Días atrás, Mojtaba Zolnour, un legislador de Qom, señaló que la enfermedad de las niñas era “anormal” y que los funcionarios de seguridad estaban investigando. Otro parlamentario local, Ahmad Amirabadi Farahani, sugiere que el miedo y la histeria jugaron un rol importante.

La semana pasada, Nafiseh Moradi, investigador de estudios islámicos en la Universidad de Al Zahra, un centro académico público de Fedmale en Teherán, dijo en un comentario que era sospechoso que las niñas, no los niños, se vieron afectadas principalmente por las intoxicaciones. El artículo sobre Qom News fue eliminado poco después.