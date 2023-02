Buscan destrabar la paritaria estatal y los docentes aceptarían la oferta

La paritaria estatal en la Provincia continúa esta tarde, tras la reunión del viernes en la que los representantes de los trabajadores de la ley 10.430 se fueron sin una oferta salarial concreta. La expectativa de los sindicatos pasa porque el Gobierno les acerque una mejora formal, cuanto menos, similar a la que la semana pasada recibieron los docentes, quienes hoy aceptarían el planteo oficial por amplia mayoría.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario de fuentes gremiales, los sindicatos que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) confirmarían hoy mismo su aprobación al incremento promedio en tres tramos de 18% en marzo, 10% en mayo y 12% en julio, para alcanzar un 40% de promedio acumulado en la primera mitad del año.

Esa esquema, que es el que la Provincia quiere replicar también con los estatales, llevaría el salario del maestro de grado inicial de jornada Simple de 115 mil pesos en febrero a 140 mil en marzo, 150 mil en mayo y 165 mil en julio. En tanto que el salario del maestro de grado de jornada completa quedaría en 280 mil pesos en marzo, 300 mil en mayo y 330 mil en julio.

Además, incluye una cláusula de revisión y monitoreo para ganarle a la inflación, junto al compromiso del gobierno provincial de reabrir la discusión en agosto.

“La propuesta fue bien recibida. Mañana (por hoy) confirmaremos la aceptación”, ratificaron a EL DIA desde uno de los gremios que conforman el FUDB y que, tras la consulta a sus bases, ahora votarán la medida en el plenario de secretarios generales.

En el frente que integran Suteba, la Feb, Sadop, Udocba y Amet valoraron también que la oferta a los maestros “mejora el básico, supera unos puntos la expectativa inflacionaria e incluye cláusula de revisión. Así que nos asegura no perder poder adquisitivo e incluso ir recuperando”, a la par que destacaron el avance sobre la ampliación de licencias parentales y la promesa por parte de la Provincia de empezar a trabajar en el proyecto de convenio colectivo para el sector docente.

“La oferta fue aceptada casi por unanimidad en el interior y por amplia mayoría en el Conurbano”, sumaron desde otro de los sindicatos con mayor presencia en la Provincia.

La decisión docente volvería a garantizarle al gobierno de Axel Kicillof que las clases comiencen el próximo miércoles sin mayores sobresaltos ni paros a gran escala. Aunque para eso tendrá que destrabar también la negociación con el sector de la administración pública, entre los que se encuentran porteros y auxiliares escolares, claves para el normal funcionamiento de las escuelas.

Los estatales, a la espera

De alcanzar el acuerdo con los maestros, la Provincia deberá resolver la paritaria estatal, trabada desde el viernes, cuando los representantes de los trabajadores de la ley 10.430 abandonaron la sede del ministerio de Trabajo sin una cifra concreta de mejora.

Según lo que trascendió, en la previa de la reunión la administración bonaerense habría anticipado una oferta de aumento en tres cuotas hasta el mes de agosto: 16 por ciento en marzo, un 10 por ciento en mayo y otro 11 por ciento en julio, acumulando un 37 por ciento hasta esa parte del año, con el compromiso de reabrir la negociación en agosto.

Pero los representantes sindicales de UPCN, Fegeppba y ATE avisaron que no aceptarían ese planteo, por lo que la Provincia evitó poner sobre la mesa de discusión una propuesta que de todos modos iba a ser rechazada y decidió pasar a un cuarto intermedio hasta hoy alas 15 horas para definir una mejora. Anoche los gremios recibieron el llamado de las autoridades bonaerenses.

Varias razones confluyeron para que los estatales reclamaran por un aumento superador.

En primer lugar, consideraron que el tramo de marzo debería ser más elevado: “Queremos que la cuota de marzo empiece con un 2”, advirtieron por caso dirigentes de la Fegeppba. Pidieron además un esquema de paritaria “corta”, ante un primer trimestre que se presume con inflación elevada y porque la primera cuota del aumento recién se percibirá con los sueldos de marzo, en los primeros días de abril.

Por otro lado, fue inevitable la comparación con la paritaria docente que había tenido lugar el día anterior. “Ellos tendrán un 18 por ciento en marzo y una parte es retroactiva a febrero”, apuntó un referente de los empleados públicos de la Provincia.

Los estatales no solo pretenden una mejora igual o superior a la que recibieron los docentes, sino que además buscan empezar a recuperar el poder de compra de sus salarios, teniendo en cuenta la fuerte pérdida que el personal de la ley 10.430 sufrió en 2019, en el último año de María Eugenia Vidal como gobernadora bonaerense.

“Inaceptable”

Entonces, los maestros consiguieron una cláusula gatillo que les aseguró no perder contra la inflación. Algo que los estatales no pudieron alcanzar, por lo que calculan un deterioro salarial en sus bolsillos del que todavía no logran reponerse.

Eso, sumado al hecho de que la suba sería más baja que la de los docentes, terminó configurando el rechazo unánime de los sindicatos que afirmaron tajantes: “Era una propuesta inaceptable”, aseveraban anoche e insistían en que la nueva oferta debería contemplar, al menos, una mejora similar a la de los maestros.

La Provincia, según aseguraban ayer en los gremios, estaría dispuesta a ofrecerles a los estatales lo mismo que a los docentes. Es decir, un 40% de aumento acumulado en tres tramos: 18% en marzo, 10% en mayo y 12% en julio, con la promesa de volver a conversar en agosto. Pero, como se dijo, los sindicatos que representan a los trabajadores de la administración pública piden un porcentaje mayor para marzo que podría materializarse con el adelanto de algunos puntos previstos para el tramo de mayo.

Sin embargo, todo era ayer materia de negociación. Los gremios seguían sin tener una oferta concreta aunque anoche le confirmaron la convocatoria para hoy, para encontrar una salida por los salarios de este año, al menos hasta julio. Después la inflación dirá.

La presunción sindical era que recién una vez logrado el acuerdo con los docentes llegará la nueva citación para los gremios que, entre otros, representan a los porteros y auxiliares de cocina en las escuelas. Un paro de este sector podría afectar seriamente el inicio de clases en tiempo y forma.