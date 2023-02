VIDEO. Una expareja se volvió a juntar en "Los 8 escalones": la insólita historia de dos jóvenes de La Plata

María Sol y Manuel son dos jóvenes de La Plata que hasta no hace mucho vivieron un apasionado noviazgo pero que luego decidieron ponerle punto final a la relación. Sin embargo, el destino quiso que volvieran a verse las caras en un escenario bastante particular y delante de todo el mundo: el famoso programa de Guido Kaczka "Los 8 Escalones", que se emite por la pantalla de El Trece.

El insólito reencuentro de la ex pareja de platenses se salió a la luz cuando el conductor del exitoso ciclo de juegos y recompensas lo presentó a Manuel. Allí arrojó varios datos suyos entre los que se destacó a él como estudiante de Ingeniería de la UNLP. Pero todos se sorprendieron cuando Kacska contó que el chico había sido anotado al programa por su ex novia y él confesara además que ella también se había inscripto.

Y más sorpresa causó todavía cuando se reveló que una de sus competidoras sería precisamente su ex, María Sol, que estaba apenas a unos metros de distancia y que también dio cuenta de todo lo que estaba sucediendo insólitamente. "Nos encontramos en la puerta del estudio", dijo él.

"No entiendo, ¿por qué vinieron juntos?", inquirió Kaczka, a lo que la chica, que es estudiante de Economía, explicó: "Yo también me había anotado en su momento, pero nunca me imaginé que íbamos a coincidir en el día en que nos iban a llamar".

"¿La producción sabía que eran novios?", consultó el conductor mientras los jóvenes respondían negativamente. "Una casualidad", señaló. "¿Ustedes no tuvieron problema en jugar?", siguió. "Está todo bien, no hay problema en jugar", contestó ella.

Por lo visto la participación en el programa transcurrió sin rencores y con buena onda. En un momento María Sol debió elegir entre que subiera su ex y otra participante, y eligió a Manuel. "Sube Manuel, me están viendo mis ex suegros", tiró ella. No obstante ese fue el único voto positivo del participante y por esa razón debió quedarse en el segundo escalón.

Tras un largo rato de juego, finalmente fueron María Sol y otro participante los que llegaron a la final. Este último salió victorioso y se quedó con el gran premio de "Los 8 Escalones".