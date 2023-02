VIDEO. En Zona Norte salieron a la calle hartos de la falta de agua y se sumarán a la protesta del sábado

Mientras el calor se instala nuevamente en la Ciudad tras algunos días de respiro, los reclamos por la escasez de agua vuelven a brotar tal como ocurrió a lo largo de este verano. Y una vez más quienes llevan el reclamo como estandarte son los vecinos de Gonnet.

Miriam, una de los tantos usuarios de la localidad del norte platense que se convocaron para reclamar por las falencias del servicio de ABSA, dijo que "tengo una cisterna subterránea que desde el 25 de noviembre no recibe una gota de agua".

Por este problema sostuvo que "diariamente hay que ir a los lugares donde reparten agua y acarrear doce bidones con agua".

"El plomero verificó que las cisternas no cargan porque no hay agua en la red, en las cañerías. ABSA no dice absolutamente nada. Realmente no tengo ninguna respuesta", aseguró respecto de este problema cotidiano.

Claudia, otra vecina, afirmó que "ABSA da de baja los reclamos porque no dan solución". "El agua es esencial para la vida. Necesitamos el servicio para vivir más allá del calor y del frío", manifestó.

"El Gobierno se preocupa por dar internet gratuita. Está bien, es un servicio esencial. Pero por qué no se preocupa por dar algo básico como el agua. Empecemos por lo prioritario, por lo esencial", sostuvo.

En tanto, Claudio, otro damnificado, recordó que "antes ponías la cisterna en el piso y tenías agua, ahora hay que enterrarla y aún así no hay ni una gota". "Que mientras arreglen la cañería que pongan una manguera común y nos den agua. Hay que ir a buscar a agua a 24 y 501 o a la República de los Niños. Aunque sea que nos den una hora de agua. Pero no dan explicación".

En el marco de la protesta, los usuarios expusieron no sólo la palabra sino también afiches y pancartas, desesperados por la normalización del servicio y con la idea de difundir la problemática del barrio.

En medio de la indignación, los manifestantes señalaron que el sábado 7 de marzo participarán de la convocatoria para protestar en la Casa de Gobierno por el drama de las canillas secas en los hogares platenses. "Esta situación que padecemos aquí en Gonnet se sufre también en otros barrios", afirmaron.