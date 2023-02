Asesina millonaria: cuánto cobró Nahir Galarza por dejar contar su historia

Irresistible, el morbo atrapa, intriga, vende. Hace años que el género de no ficción explota en la pantalla con casos reales que muchas veces generan fascinación en el público pero, por sobre todo, en los productores, siempre a la pesca de ese tipo de historias. Y la historia de Nahir Galarza (24), la mujer más joven en ser condenada a perpetua en Argentina, era una de esas figuritas difíciles para los cazadores de historias. Así, ya hay en marcha una serie y un docureality, por los que la asesina de Fernando Pastorizo ya recibió 500 mil dólares, una cifra que podría doblar en tanto una empresa mexicana y otra argentina preparan una miniserie y una película, respectivamente.

Zeppelin Studio, productora creada por Lucas Jinkis y el director Hernán Guerschuny, mostró días atrás un primer avance de “Nahir, Ángel o Demonio”, una serie que contará en doce episodios el caso de la entrerriana que impactó a la sociedad argentina en 2017. Según publicó Noticias, por este proyecto Galarza recibió 300 mil dólares por ceder los derechos de su vida. Unos 113 millones de pesos, aproximados, al cambio del blue, a los que se suman los 200 mil dólares (otros 75 millones de pesos) que embolsó tras aceptar que la productora Kapow, responsable de “Carmel”, contara en un docureality de tres capítulos su caso.

Pero hay más: según trascendió, por estas semanas los abogados de Galarza negocian con otras productoras, como TBS (“Maradona”) y Pampa Films (“Monzón”), que buscan contar su propia versión del crimen en una miniserie y una película. Y aunque aún no hay detalles sobre cuánto cobrará Galarza, se especula que podrían ser otros 500 mil dólares.

Por ahora, el más encaminado es el proyecto “Nahir, Ángel o Demonio”, que está basado en el libro de Mauro Szeta y Mauro Fulco y que tiene como guionista a Tamara Tenenbaum, escritora del best seller “El fin del amor. Querer y coger”. Sin embargo, tras conocer el que sería el primer trailer, llegaron las críticas.

Nahir ya embolsó 500 mil dólares por dos proyectos y negocia otras dos producciones

Jorge Zonzini, manager y ex vocero de la criminal, mostró su disgusto: “Realmente me pareció muy pobre, tanto en las actuaciones, el arte de fotografía y cámaras quedando a las claras que se jugaron por una historia que han tenido que reescribir una y otra vez sus guionistas”. Al abogado no le gustó lo que vio en el trailer donde mientras dos actores desconocidos interpretan un encuentro violento en un living, sobre las imágenes aparecen frases de Nahir: “Yo no lo maté”, “Fui yo”, “Era él o yo”, “Fue un accidente” y “Fue papá”.

Según el abogado, la serie estuvo “mal encaminada. Fue negociada económicamente por el padre de Nahir, con anterioridad a la denuncia que ella realizara en su contra como autor del crimen. Es por eso que sobre esa negociación hoy pesa una medida cautelar, ya que se realizó con Nahir en cautiverio, que no vio nada de ese dinero. Podría formar parte de la coacción con la que su padre siempre se manejó con su hija, al punto de haberla obligado a autoincriminarse”.

A diferencia de esta producción, que apostó por ficcionalizar el caso real, la productora Kapow abordó un docureality por el que entrevistó durante 2022 a los involucrados del caso, incluida obviamente Nahir. Las entrevistas fueron en la Unidad 6 donde está detenida. Según Zonzini, fue ella misma la que negoció el dinero para este proyecto.

La joven fue con 19 años la mujer más joven del país en haber sido condenada a prisión perpetua tras ser considerada autora del crimen de Pastorizzo (20), cometido el 29 de diciembre de 2017, cuando lo encontraron en una calle de Gualeguaychú con un tiro en la espalda y otro en el pecho, junto a su moto y dos cascos tirados en el suelo.

Al declarar como testigo, Nahir dijo que había visto a la víctima la noche anterior al crimen, aunque ante la sumatoria de indicios en su contra quedó detenida y en una segunda declaración reconoció que lo había matado con el arma de su papá policía de manera “accidental”.

La sentencia a prisión perpetua fue dictada el 3 de julio de 2018 por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguaychú y confirmada en julio de 2019 por la Sala II de la Cámara de Concordia.

En enero del año pasado, la joven denunció a su padre, Marcelo Galarza, como autor material del crimen de Fernando. También lo denunció por violencia de género contra su madre y contra ella.

En ese marco, su abogada presentó un “recurso de revisión” del fallo que todavía no tiene resolución.