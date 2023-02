Pánico, desesperación y angustia: “Pensamos que era el apocalipsis”

En Turquía, la potencia del terremoto se sintió con fuerza en Diyarbakir y zonas cercanas, donde varios edificios se derrumbaron. Tulin Akkaya se despertó de golpe, y una segunda sacudida la hizo salir corriendo a la calle. “Me asusté mucho, sentí la réplica muy fuerte porque vivo en el último piso”, dijo esta ama de casa de 30 años, residente en la mencionada ciudad en el sureste del país, que alberga a muchos de los millones de personas que han huido de la guerra y la pobreza en la vecina Siria. El sismo golpeó una zona remota y poco desarrollada. La mayor parte de la región se quedó sin gas ni luz.

“Es una zona sísmica, así que estoy acostumbrada a las sacudidas”, declaró por su parte la reportera Melisa Salman, que vive en Kahramanmaras, epicentro del sismo, a unos 60 km de la frontera siria.

“Pero es la primera vez que vivimos algo así”, dijo esta joven de 23 años. “Pensamos que era el apocalipsis”. “Pasamos la madrugada en la calle soportando la lluvia y el frío, y nadie se atreve a volver a sus casas por miedo a nuevas réplicas”, agregó.

Powerful 7.8 magnitude earthquake hits in Southern #Turkey.

Prayers 🤲🏾for Turkey, Syria, Lebanon and all the other places affected by the earthquake. #turkey #Syria #lebanon pic.twitter.com/nm71ksayLd