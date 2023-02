Alberto ahora blanqueó los conflictos internos y De Pedro dejó un mensaje

“Tuve que soportar conflictos internos, ¿por qué no decirlo?”, blanqueó ahora el presidente, Alberto Fernández, en un acto en Tucumán, un día después de que también se sinceró que no habla con un ministro -del Interior, Wado de Pedro, aunque no lo mencionó- y rato después de la convocatoria a la mesa política, en medio de la interna del Frente de Todos.

“Entramos en el último año del mandato que el pueblo me confirió. Fueron tiempos muy difíciles, pero siempre estuvimos de pie y actuamos buscando lo que me comprometí a hacer el primer día: atender primero a los últimos”, dijo en el acto por la inauguración de obras energéticas, en el que recibió el apoyo a su posible precandidatura presidencial de su jefe de Gabinete, Juan Manzur, de quien confirmó que en los próximos días deja ese cargo.

“Tuve que soportar una pandemia, la guerra. Tuve que soportar conflictos internos, ¿por qué no decirlo?”, insistió, en clara referencia a las fuertes diferencias con su vicepresidenta Cristina Kirchner.

Militante

Eduardo “Wado” De Pedro, mientras, retornó su agenda de actividades después de unos días y en medio del blanqueó del Presidente que no se habla con él. Fue ayer en un acto en Moreno con mucho tono de campaña, donde inauguró una nueva sede de la Anses. “Estoy dispuesto a seguir militando, le pese a quien le pese”, aseguró el camporista en un mensaje que pareció enviar a Alberto Fernández.

Sin embargo, buscó bajar el tono de la confrontación: “Apaguemos la discusión interna por un rato y volvamos a poner nuestro corazón al lado de las necesidades de nuestro pueblo”, pidió De Pedro, acompañado por la cristinista, Fernanda Raverta, titular del organismo previsional. Junto a ellos, participó del acto la intendenta Mariel Fernández, la única jefa comunal de los movimientos sociales en el conurbano bonaerense.

“No voy a dedicar un segundo a eso (interna), yo sé con quién puedo gobernar y con quién no”, había advertido un día antes el jefe de Estado en una entrevista radial.