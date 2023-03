Kicillof: "No se puede hacer un peronismo sin Cristina"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró hoy que “no se puede hacer un peronismo sin Cristina” Fernández de Kirchner, y consideró que a la exmandataria “no la van a poder proscribir” a la exmandataria porque “el pueblo no lo va a permitir”, al encabezar el plenario de la militancia kirchnerista que se desarrolló en Avellaneda.



“Durante 18 años en los cuales el peronismo estaba proscripto había quienes soñaban con un peronismo sin (Juan Domingo) Perón. Entonces, con lucha y resistencia se dijo que no había peronismo sin Perón, y hoy decimos que no hay peronismo sin Cristina”, señaló Kicillof al exponer en este encuentro congregado en el predio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de Avellaneda.



El gobernador trazó en su alocución una suerte de “cronología” sobre cómo se montó la “persecución” contra la vicepresidenta a los largo del 2022.



El mandatario recordó que en marzo, la vicepresidenta sufrió el apedreamiento de su despacho en el Senado de la Nación, y en mayo se comenzaron a formar grupos como “Los Copitos, Revolución Federal” que comenzaron a realizar manifestaciones violentas contra los funcionarios del oficialismo.



“Uno de ellos tenía una carpintería que le vendía por 20 millones de pesos a la familia Caputo (de Luis, exministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri). Eran los que llevaban guillotinas a las manifestaciones”, señaló Kicillof.



El gobernador afirmó que luego, en junio, los exfuncionarios de la administración de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) comenzaron a decir que “no iban a pagar la deuda en pesos” emitida por el Gobierno nacional con el objetivo de generar “una corrida”.



“En agosto hubo un show mediático con un fiscal que jugaba al fútbol en la quinta de Macri y en septiembre, como parte de todo esto vino el atetando a Cristina, del que exigimos castigo para quienes lo llevaron a cabo, lo organizaron y financiaron”, apuntó el gobernador.



Kicillof indicó que en diciembre de 2022 llegaron “la condena judicial a Cristina” y el fallo de la Corte sobre fondos coparticipables que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires.



“Lo hicieron jueces que fueron puestos por un decreto de Macri y que violaron la Constitución, las leyes y todo el sistema republicano. Luego vinieron los chats de un ministro porteño (Marcelo D’Alessandro) sobre las reuniones en lago escondido donde nos mostraron como arman las causas y hacen todas las maniobras”, subrayó.



Kicillof afirmó que los dirigentes de Juntos por el Cambio, “ilusionados con que el Gobierno se caía comenzaron a desclasificar su programa económico”.



“Empezaron a decir que quieren privatizar Aerolíneas, YPF y a quitarles derechos a todos los argentinos. Ahora, nadie tiene derechos a comerse globitos de colores o revoluciones de la alegría. Vienen por la salud y la educación y lo dicen en todos los canales de televisión".



Kicillof evaluó además que “el pueblo no va a permitir que proscriban a Cristina”, y que eso “se rompe con compromiso, movilización y el pueblo en las calles”.