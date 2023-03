La dura y valiente lucha de una joven platense que murió de cáncer de piel

Numerosas expresiones de pesar se conocieron a raíz del fallecimiento de Geraldina Molinaro, la joven platense de 28 años que fue relatando a través de las redes sociales, desde que conoció el diagnóstico, el duro transitar por un cáncer de piel.

Su historia -como ella se encargó de subrayar- sirvió de advertencia para la adopción de cuidados a la hora de tomar sol, ya que si bien el melanoma que la afectó tenía un origen genético, también puede influir en la contracción de enfermedad la exposición desmedida a los rayos ultravioletas.

“Geral”, como se la conocía, publicó el 22 de marzo de 2019 en el Facebook su primer posteo sobre la enfermedad que la aquejaba: un pormenorizado relato que tituló “Un día como hoy”. Hacía justo un año que había percibido el primer síntoma y que su vida había dado un vuelco inesperado. Contó el dolor que sintió en la espalda y por el cual le pidió a su hermana que la revisara para ver qué lo podía estar causando. “Es un lunar extraño”, escuchó, y entonces se hizo ver por una dermatóloga amiga de su padre. Enseguida le practicaron una biopsia y el resultado fue “melanoma maligno en fase 4”. Aseguró la joven que “a partir de ahí, mi vida cambió para siempre”.

Y es que desde ese momento ingresó, según narró, en un tiempo interminable de consultas e interconsultas, estudios complejos, cirugías, dolorosas intervenciones, expectativas por resultados...toda una serie de experiencias que no por traumáticas dejó de encarar.

Transcurrida la operación y luego de dos semanas sin poder moverse de la cama, Geraldina tuvo que ajustarse a un seguimiento de la enfermedad que implicó análisis y controles cada cuatro meses y dos revisiones al año de los lunares del cuerpo, además de evitar el sol entre las 10 y las 16 horas, de usar cremas de alta protección a diario y cuidar que las cicatrices de la cirugía no quedaran al aire libre.

EL GESTO DE HACER PREVENCIÓN

Después de contar su historia, Geraldina puso todo su empeño en transmitir las precauciones que hay que tomar para no enfermarse. “Cuento mi experiencia -escribió- porque quiero que la gente se cuide y no pase por el dolor y sufrimiento que pasamos mi familia y yo”, y con el tenor de una campaña de prevención, dijo: “Te pido que así como te hacés controles anuales de sangre, ginecológicos, etc. vayas una vez por año a revisarte los lunares con un dermatólogo”.

También recalcó que “desde que a mí me descubrieron este cáncer de piel, 3 personas conocidas mías descubrieron que también tenían otro tipo de cáncer de piel”. Y remató: “Lo mío fue un caso genético pero la exposición al sol y a la cama solar por muchos años se acumula en el cuerpo y genera esta enfermedad”.

Apelando nuevamente a la segunda persona, pidió “por favor” que “ahora que empiezan los días lindos y de calor, uses protector solar, que no te tires a tomar sol en las peores horas (mediodía), que te apliques protector después de meterte a la pileta o el mar. Cuídate y cuida a tus seres queridos por favor. El sol sin protección daña”.

Desde aquel 22 de marzo hasta ahora, la joven se mantuvo permanentemente comunicada a través de las redes, y no sólo detalló las instancias de los tratamientos para combatir la enfermedad; también compartió con sus seguidores (la leían 238.000 usuarios) fotos y videos de momentos felices y escenas familiares, como también las alegrías que le proporcionaba su amado Pincha.

El fallecimiento se conoció el último miércoles, 8 de marzo, por un posteo realizado por su familia. “En el día de la lucha de la mujer, Geral decidiste volar alto”, escribieron sus allegados para despedirla.

“Nuestro consuelo -añadieron desde su entorno más íntimo - es saber que ya no sufrís y te agradecemos por estos meses peleando con tanta valentía y resistencia. Para nosotros ganaste todo, te admiramos profundamente. Gracias por regalarnos estos meses a tu lado, donde pudimos llenarte de amor para que te lo lleves con vos a donde decidas ir”, expresaron desde su entorno íntimo.

“Nosotros también nos quedamos con cada minuto tuyo atesorado en el corazón para siempre. No nos olvides. Estamos eternamente orgullosos de vos. Con mucho amor, mamá, papá y Tini”, culminó el texto.