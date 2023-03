Insisten con plantar las palmeras de la discordia

El Foro en Defensa del Árbol (FDA) envió una nota a las autoridades municipales para plantearles la preocupación que genera en el espacio ambientalista la plantación de 20 palmeras en el Distribuidor de Tránsito Pedro Benoit. Es una especie que “no aporta nada a la Ciudad, sólo cumple una función estética, lejos de la necesidad que plantea la actualidad del patrimonio forestal”, indicó uno de los integrantes del foro.

En el sector en el que se encuentra una escultura de Cristo y el reloj solar emplazado por el Rotary Tolosa, se plantaron las palmeras que llamaron la atención de los vecinos e instituciones que integran el foro.

Los vecinos le exigen al jefe comunal que se “implementen los mecanismos necesarios para evaluar los resultados de la plantación de la misma especie realizada entre agosto y octubre de 2021”.

“En ese sentido, y siempre con un espíritu colaborativo, nos permitimos señalar que ninguna de las plantaciones aludidas están contempladas en la Ordenanza 11.610 -Plan Regulador del Arbolado Público-, siendo además que la de febrero 2023 se realizó luego de la vigencia de esa normativa, que expiró en diciembre de 2022”.

Quienes firmaron la nota al intendente Julio Garro, pidieron conocer el plan de forestación aprobado por el jefe comunal y también cuestionaron la fecha para la plantación de las palmeras, “teniendo en cuenta no solo la época del año, sino el pronóstico del tiempo que anunciaba para febrero un importante aumento de la temperatura.

En la nota los vecinos plantearon que en una “primera aproximación vemos que sobre calle 13 en el tramo que va de 522 y 524 bis (dirección hacia La Plata), existen 20 ejemplares en muy mal estado fitosanitario, casi sin vida, observándose espacios vacíos, donde es evidente se retiraron las palmeras allí plantadas en su oportunidad”.

“En el tramo que va de 525 a 528 (dirección hacia CABA) se plantaron 24 ejemplares, de los cuales tres fueron talados y los restantes se encuentran malogrados”, agregan.

En el foro que integran vecinos, instituciones y profesionales de distintos ámbitos se mencionó que “a nuestro criterio, no se trata sólo de plantar, sino además de planificar el seguimiento que requieren los ejemplares recién emplazados (riego, control de hormigas, tutorado) para que se desarrollen adecuadamente”.

A su vez, propugnan “un plan regulador confeccionado con participación vecinal, que contemple la realización de un censo arbóreo, herramienta sin la cual toda planificación podría resultar ineficaz”.

Asimismo, “desde el punto de vista de los servicios ecosistémicos que ofrece un árbol, entendemos lo que una ciudad necesita a la hora de forestar o reforestar, son especies frondosas, especies de sombra, con una copa voluminosa, ya que son los árboles grandes los que ofrecen mayores beneficios a través de la canopia (parte verde). Hay una regla simple: árboles grandes, grandes beneficios, árboles pequeños, beneficios pequeños”, remarcan.

Y detallan: “Lo importante no es tanto la cantidad de árboles sino la cantidad de hojas. En este sentido, podríamos decir que una palmera no es un árbol. Y un árbol no es un árbol sin ramas llenas de hojas. Tampoco los árboles recién plantados aportan los beneficios de un árbol adulto. Faltarán décadas para que preste la mayor cantidad de beneficios”.

Distintos ecologistas ya habían planteado en los últimos años las dudas sobre la funcionalidad de las palmeras: “¿cumplen con la función de producir la suficiente sombra, procesar el dióxido carbono y generar oxigeno”, es la duda que en su momento marcó Horacio de Beláustegui, de Fundación Biosfera.

Desde la secretaría de Espacios Públicos de la Municipalidad de La Plata informaron que “la especie implantada (en Tolosa) es una nativa, oriunda de la selva misionera. Es una palmera rústica y elegante, de rápido crecimiento, que se adapta a diferentes tipos de suelo y que soportan ser plantadas en verano”. y agregaron que con la fundación de La Plata se inició la forestación del Municipio con esta especie en ramblas de las avenidas 51 y 53 hasta ser removidas cuando se realizó el ensanche y adoquinado de dichas arterias”.