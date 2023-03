Ahora por falta de agua protestaron en City Bell

Usuarios de City Bell, cansados de la falta de agua y ante un termómetro con marcas sofocantes, realizaron ayer una protesta frente a la sede de Aguas Bonaerenses en esa localidad.

Más de 30 personas estuvieron ayer con carteles, bidones, botellas y notas para expresar su descontento por los problemas que tienen con el servicio esencial en sus viviendas.

“Estamos hartos de la falta de agua. Hace un calor impresionante y no se puede vivir sin este servicio esencial”, dijo uno de los usuarios en plena protesta.

Los usuarios se autoconvocaron en el local de 472 entre 19 y 20 en busca de explicaciones por parte de las autoridades.

“Es un problema crónico, no es de ahora. Si no invierten no vamos a tener agua”, precisaron los manifestantes.

La zona norte es una de las más castigadas por la falta del suministro.

También hubo reclamos ayer en Los Hornos, San Carlos, Tolosa, Gonnet y Villa Castells, donde los vecinos juntan firmas y se han reunido con Absa y funcionarios de la Provincia para pedir respuestas.