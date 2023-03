Iván Haidar: el gran ilusionista

La vida, la muerte y los fantasmas atraviesan “No estoy solo”, pieza creada y protagonizada por el actor, director, coreógrafo y performer platense Iván Haidar, quien, como un gran ilusionista, anima con sus otros yoes un atractivo juego a veces hipnótico y a veces caleidoscópico.

Coproducida por el Festival Internacional de Buenos Aires, y estrenada con gran repercusión en ese marco, la obra continúa en escena los martes a las 21 en El Galpón de Guevara, en el barrio de Chacarita. En esa sala, Haidar está solo pero se multiplica en un diálogo escénico entre su imagen en tiempo real y las proyectadas en una pared y una puerta blanca que se convierten en los portales hacia la magia.

Él admite que sí. “Un poco me fui haciendo cargo de eso, de sentirme un poco un mago (risas), es medio raro”, dice, en diálogo con EL DIA. “Pero ese rol es consecuencia de un efecto, no es una búsqueda, es algo que sucede porque, finalmente, hay algo de magia en los espectáculos: hay algo que sucede que es indiscernible entre lo que realmente está sucediendo y la fantasía que se crea”. Y coincide con la definición del ilusionista, en tanto, “el acto de ilusionismo, en pos de crear una experiencia teatral o de crear una imagen, es algo que fui viendo como posibilidad de superposición de cuerpos, entre lo proyectado y lo presente, y eso es un poco ilusionismo”.

Formado entre la actuación, la danza y el audiovisual, hace tiempo que Haidar cruza lenguajes, explora e investiga en la producción de dispositivos escénicos y experiencias alrededor del cuerpo -el suyo- en la performance. De hecho, ha dicho que sus obras suelen ser parte de “un gran proyecto que a veces cambia de nombre y de formato pero siempre tienen algo de lo anterior”.

Y con “No estoy solo”, que vendría a cerrar una trilogía autoral que abrió con “Otra línea” (2018) y que continuó con “Cómo las cosas llegaron aquí” (2022, ganadora del provincial de teatro), Iván siente que es “una síntesis del trabajo que vengo haciendo hace muchos años”.

Un síntesis que da cuenta no sólo de “una metodología y de una estética en la que me interesó profundizar e insistir, que tiene que ver con las duplicaciones, con esta relación de mi propia imagen, con la relación entre lo real y lo ficcional”, sino también con una forma de encarar sus proyectos, “desde lo autónomo, lo autosustentable”, maneras que aún en un contexto de “mucha precarización y mucha dificultad” le han permitido llevar sus producciones a “buen puerto”.

En este punto, podría decirse que “No estoy solo” se desmarca de su producción anterior con una paradoja: “Me propuse que en este ‘No estoy solo’ quería estar acompañado y entonces invité a amigos, colegas, personas por las que siento mucho cariño y mucho respeto a que me vengan a dar una mirada, un ojo, un estar afuera, poder tener a alguien que me guíe y me diga cosas”, revela Iván sobre una decisión que lo llevó a “perder un poco la idea de autonomía” -en tanto ya no es él el que opera los dispositivos escenotécnicos ni las luces- pero con la logró ganar un nuevo estadío: “Fue una forma de pasar a una instancia nueva, que no sé cuál es (risas), pero en este momento sentía que tenía ganas de hacer un proceso más colectivo”.

En este sentido, el intérprete explica que su obra “expone mucho más la idea de la soledad como un posible modo de convivencia, el estar con vos mismo y por eso es un ‘no solo’ porque estoy en relación con alguien, y en algún punto es un dúo, un trío, una grupalidad porque estoy creando algo con otro en ese momento”.

Para el artista, su creación “terminó siendo un recorrido de mi trabajo en soledad: de poder crear un mundo imaginario, fantasioso y real al mismo tiempo con mis imágenes, con mis deseos, con mis preguntas y meterme un poquito para adentro también”.

El estreno de “No estoy solo” fue especialmente movilizante e intenso para Iván, que venía de afrontar la muerte de su mamá, que falleció el día anterior tras una enfermedad de muchos años.

“El día del estreno, a la mañana, la llevé a cremar, imaginate cómo fue todo. Pero más allá de que es algo que esperábamos, porque mamá necesitaba descansar, en el momento en que se te muere un ser querido te vuelve todo, te vuelve el recuerdo de cuando estaba bien (...) Y creo que el proyecto, sin querer queriendo, porque a veces son inconscientes las cosas, habla un poco de todo eso también: de la soledad y de la compañía al mismo tiempo, y de la muerte: Hay algo de los fantasmas que tiene la obra que, haberla estrenado en esta situación, en medio de toda esta locura, fue muy movilizante”, repasa.

Con asistencia escenotécnica de Marisol Santaca y René Lisandro Mantiñán; canciones de Aldo Benítez e Iván Haidar; diseño de Jonatan Kluk; gestión de Jimena García Blaya; imágenes de Julián Merlo; asesoramiento artístico de Florencia Vecino; producción de Cafe Müller Territorios y curaduría de Jimena García Blaya, “No estoy solo” se ofrece en la sala ubicada en Guevara 326. Las entradas se pueden reservar por Alternativa Teatral.