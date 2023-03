La salud de Chano: tras La Plata y el Lollapalooza, “se guardará por seis meses”

El viernes, en el primero de los dos shows agotados que ofreció en Atenas, Chano contó que, después de haber despertado, lo primero que hizo fue agarrar un teléfono y llamar a su manager para pedirle “por favor, no canceles La Plata”. Así, aún en contra de los pedidos de su círculo más cercano, el ex Tan Biónica, a una semana de una internación que lo tuvo otra vez al borde de la muerte, volvió enérgico al escenario.

Ayer, en “Intrusos”, mostraban imágenes de lo que fueron los dos recitales en el recinto de 13 entre 58 y 59 y Flor de la Ve, conductora, analizó: “Hay algo que me pasa, mientras veo el video, porque se me aparecen diferentes imágenes de personas que atravesaron y atraviesan el flagelo de las drogas. Esta enfermedad tan espantosa. Porque hay un común denominador que los une y tiene que ver con el cariño, con esa cosa de necesitar el afecto”, dijo. Y agregó: “Viendo este video, se nota que él necesita del cariño de la gente. Necesita al público, necesita del aplauso y de esa contención, de no estar solo. Necesitaba eso, el escenario”.

Él, de hecho, contó el viernes que, tras arrancarse por instinto el tubo que le pusieron en la garganta para poder respirar, se lastimó las cuerdas vocales y, por eso, tuvo que darse dos inyecciones con decadron para poder cantar. Las ganas de estar frente a la gente, a las que de rodillas le agradeció por el amor y el aguante, eran inexplicables, y aún así él trató de ponerle palabras.

“La verdad es que no me olvido más de este momento. Ni de cuando tomé la decisión, solo, por mi propia voluntad, de hacer este show, contra los pronósticos de todo el mundo”, dijo el sábado en el marco de su segundo show en Atenas.

“Acá estoy, bancándomela. Bancando todo el esfuerzo que hacen por venir a verme. Los amo, de corazón”, agregó, sumamente conmovido.

Y ayer, en diálogo con “Intrusos”, Marina Charpentier, mamá del músico, contó: “En el show, Chano estaba con su médica, con una psicóloga y con su doctora. También estaba mi hermana y estaba yo’”. Vale aclarar que la mamá fue el sábado, día en el que también Chano tuvo el acompañamiento de su hermano, Bambi, que subió al escenario a cantar junto a él.

Y en relación a la decisión de hacer los shows, transmitió las palabras de la madre del artista: “Él es hijo, nieto y sobrino de abogados. Tenía tres contratos firmados y shows vendidos, completos. Él quiso honrar sus contratos. Ni su manager ni la familia le dijo que tenía que tocar. Y sus médicos aprobaron y autorizaron que podía hacerlos”.

Según Maite Peñoñori, Marina le dijo que “después del Lollapalooza (este viernes), Chano va a guardarse por seis meses”.