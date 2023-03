VIDEO. Denuncian "intoxicación" de nenes en una escuela de La Plata y se suman quejas por suspensión de clases

Un grupo de padres se autoconvocó esta mañana en la Escuela Nro 32 de Arturo Seguí, ubicada en calle Diagonal 144, 414 bis y 415, donde denuncian que hay varios niños con problemas estomacales tras ingerir alimentos, agua y leche en mal estado que provee el mismo establecimiento.

Los pequeños tienen entre 9 y 10 años y por lo que pudo saber este medio, uno de ellos se encuentra internado en observación, tras una fuerte descompostura, mientras que otros 10 alumnos, presentan vómitos y diarrea.

En la denuncia que realizan los mismos padres, resaltaron: "Tienen que cerrar la escuela y dar clases virtuales, hasta que se capaciten las 8 horas para que puedan estar los chicos ahí adentro y sino que acoten a 4 horas nada mas".

A su vez, en esta misma línea, sostuvieron: "Los chicos necesitan sus derechos. Hasta que no solucionen el gas, no tendrían que haber entrado a la escuela. Por la ola de calor de la semana pasada, no suspendieron las clases".

Siguiendo con este tema, afirmaron: "Los querías retirar temprano y te negaban retirarlo temprano si no tenias una justificación. Necesitamos que nos apoyen. La directora no se va a comer una empanada podrida o un sándwich duro".

Los reclamos tienen varios asteriscos, pero entre los mas importantes se encuentran los problemas de gas, agua y la higiene, que afirman que el colegio no la tiene.

Se suman otras escuelas

Como contó en la edición de este viernes EL DÍA (Ver: https://www.eldia.com/nota/2023-3-17-3-11-7-mas-reclamos-por-agua-y-ventiladores-en-las-aulas-la-ciudad), los reclamos vienen siendo habitué en diferentes establecimientos educativos. Hoy se sumó la Primaria 1, de 8 entre 57 y 58, ya que por falta de agua tuvieron que suspender las clases esta mañana. Si bien las autoridades avisaron a través de un mensaje de WhatsApp cerca del horario de ingreso, muchos padres llegaron hasta la puerta y se encontraron con la noticia.

Lo cierto es que los problemas recurrentes siguen siendo los mismos: falta de agua y de ventiladores que le permita a los alumnos poder asistir y no sufrir descompensaciones por el calor o estar en un ambiente mucho mas estructurado.

Uno de los casos fue la Escuela Secundaria Media Nro 27, de calle 35 entre 16 y 17, donde hicieron una sentada en las afueras del lugar por la falta de "ventiladores, estufas y agua potable".

La Escuela Italiana también se sumó a los reclamos. El establecimiento educativo que se encuentra en calle 44 entre 17 y 18, no tuvo clases debido a cortes de luz que afectó a todo el barrio y zonas aledañas.

También se hicieron eco de los reclamos: la comunidad educativa de la Primaria 107 de 31 y 510 de Hernández, el Jardín de Infantes 974, la Primaria 46 y la Secundaria 37, que funcionan en 131 y 69 (Arana).

El Normal 3 (58 y 8), el Albert Thomas (1 entre 57 y 58), Monseñor Alberti (19 entre 62 y 63), la Primaria 66 (Barrio Hipódromo) y los colegios de la zona de Plaza Máximo Paz en 13 y 60, también tuvieron diferentes inconvenientes.