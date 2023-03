Un iPhone de 2007 en su caja se vendió en 63 mil dólares

Cuando Karen Green consiguió un nuevo trabajo en 2007, algunos de sus amigos colaboraron para comprarle un iPhone nuevo. Y mientras cientos de miles de estadounidenses clamaban por tener en sus manos la primera versión del revolucionario teléfono inteligente de Apple, Green no era uno de ellos, en parte porque había actualizado su nuevo teléfono (no inteligente) no mucho antes, y también porque no quería cambiar su proveedor Verizon a AT&T. “No quería deshacerme de mi nuevo teléfono [no inteligente], y pensé que un iPhone nunca quedaría obsoleto”, dijo Green a un programa de TV. Green mantuvo el teléfono de 8 gigabytes de primera generación sellado en la caja, y se dio cuenta de que, con el paso de los años, un coleccionista podría encontrarlo valioso. Su corazonada se confirmó cuando tasadores estimaron su valor en 5.000 dólares. Pero los resultados de una subasta online rompieron todas las expectativas no hace mucho, cuando el iPhone de Green se vendió por 63,356.40 dólares, un valor de más de 100 veces su costo original y superior a lo que costaba cualquier iPhone anterior. La casa de subastas LCG Auctions, con sede en Luisiana, experta en coleccionables de la cultura pop, describió el teléfono como un artículo atractivo para coleccionistas e inversores por igual. Se “presenta magníficamente, mostrando esquinas nítidas en la parte delantera y trasera, colores intensos y características ‘frescas’”, entre ellas el cuadro “icónico” con una imagen de tamaño real de un iPhone con 12 íconos en su pantalla táctil.