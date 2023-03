Falta de agua y ventiladores "desenchufados": más quejas en escuelas de La Plata

Algunos establecimientos educativos de Villa Elisa y el barrio de La Loma, tuvieron inconvenientes en el comienzo del ciclo lectivo. Uno por falta de agua y el otro, por una decisión de "desenchufar los ventiladores" en una semana que tendrá temperaturas altas en la Ciudad.

Uno de ellos es el Colegio Secundario Nro 64, "Cruce de los Andes", ubicado en 41 y 22. Allí uno de los padres afirmó que retiraron ventiladores de las aulas alegando que "es peligroso tenerlos enchufados". "No hay climatización, no por falta de ventiladores, sino porque alguien decide no enchufarlos".

A su vez, otra situación caótica se vivió en la escuela primaria de Villa Elisa Nro 93, ubicada en calle 408 entre 28 y camino Belgrano, donde allí no habían comenzado las clases a su debido tiempo por falta de agua. Por ello, en la mañana de este jueves, Bomberos de Arturo Seguí, llenaron dos tanques, para que pueda solucionarse el conflicto y de esta manera, normalizar provisoriamente la situación.

Más casos por falta de agua

Como venía contando EL DIA, otros establecimientos también tuvieron serios problemas en cuanto a la falta de agua. Tal es el caso de la Escuela Primaria Nro 44 de City Bell, que está situada en calle 471 entre 19 y 20, donde al no tener servicio, no pudieron comenzar con normalidad las clases.