Una escuela de La Plata hará un "abrazo simbólico" para pedir por obras que prometieron y no cumplieron

El próximo martes 7 de marzo, desde las 11.30 horas, la escuela secundaria Nro 55, ubicada en calle 6 entre 72 y 73, realizará un "abrazo solidario" con el objetivo de reclamar la inmediata ejecución de las obras en el establecimiento cuyo presupuesto había sido asignado.

En total fueron 42 millones de pesos, para construir un total de cuatro aulas y sanitarios para los alumnos. En diálogo con EL DÍA, Adelina, una de las profesoras y delegadas, afirmó que: "Hoy por hoy, los estudiantes comparten sanitarios con la primaria, que hay una dificultad importante en relación a la edad del estudiante, pero también de que no alcanzan la cantidad de baños para todos los alumnos que son".

Según una carta realizada por profesores y padres del establecimiento, entre las listas de necesidades también se encuentra la falta de ventiladores en las aulas, iluminación y ausencia de espacio para preceptoría y biblioteca.

"Actualmente contamos con dos aulas modulares (container) en donde no es posible dar clases con altas y bajas temperatura, además de no contar con espacio suficiente para todos/as los/as estudiantes. Teniendo en cuenta que estas aulas eran provisorias mientras se edificaban nuevas, al no iniciarse todavía ninguna obra, este año las clases iniciaran rotando la asistencia, afectando a dos cursos por día", relata en una parte el escrito.

Siguiendo en esta misma línea, afirmaron que "las instancias oficiales de reclamo fueron agotadas sin obtener respuesta; por eso decidimos convocar a toda la comunidad educativa a un abrazo a la escuela el día martes 7 de marzo a las 11.30 horas para hacer visible este reclamo y que el municipio de La Plata ejecute el presupuesto".

A su vez, remarcaron que en la escuela se encuentra a disposición un petitorio, el cual será presentado a la municipalidad como parte de las acciones que están llevando a cabo.