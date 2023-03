Críticas por verduras y frutas en Precios Justos

Empresarios y productores del sector cuestionaron la canasta de frutas y verduras que fue incluida en los “Precios Justos” y que tiene vigencia desde ayer hasta el 31 de este mes.

El secretario de la Asociación de Productores de Alto Valle (APAV), Carlos Borocci, consideró que este acuerdo, además de durar “solo por 30 días”, deja afuera al 98% de la producción de frutas de Río Negro y Neuquén, ya que se encuentran en plena cosecha y casi no queda remanente de la campaña pasada.

En ese sentido, resaltó que no abarca a la pera, ya que más de un 90% se exporta, y solo incluye a una variedad de manzana, la Royal Gala, cuando el gusto de los consumidores argentinos se inclina por la variedad “red deliciosa”.

“De toda la producción argentina, la Royal Gala puede representar el 1% o 2%. Es rica, pero pequeña, al argentino no le gusta y prefiere la red deliciosa y que está en pleno proceso de cosecha. Por eso, no pueden hacer un acuerdo sobre una variedad que ni siquiera salió a la comercialización. En definitiva, no está comprendida la fruticultura argentina en ese acuerdo”, señaló.

El productor minorista y empresario frutihortícola, Mariano Winograd, también dio su opinión sobre la iniciativa oficial. “Los precios furtihortícolas anunciados por Tombolini solamente pasan por su cabeza. Está preocupado por la inflación, pero no por la producción, al igual que el ministro de Economía, Sergio Massa”.

Sobre eso, explicó: “Los precios fluctúan en función de la oferta y la demanda. Si esta semana suben, la que viene pueden bajar. Si no bajan, es porque hay escasez de oferta, y eso se debe a que la política argentina viene destruyendo el sistema productivo desde hace añares”.

Por su parte, Borocci recordó una reunión que mantuvo con Massa el pasado 23 de noviembre, donde le explicó que no era posible incluir a las peras en los Precios Justos, como pretendía el funcionario. “Le dije que más del 90% de la pera se exporta, por lo cual no hay forma de que vaya una mitad al mercado interno y la otra al exterior, que era la condición para acceder a un dólar diferencial”.