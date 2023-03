Scaloni: habló de las "ofertas" antes de la renovación y "que nos ven como héroes"

En el primer diálogo del entrenador de la Selección Argentina, luego de obtener el campeonato mundial, Scaloni primero demostró su alegría por el apoyo de la gente y le agradeció a los jugadores por haber conseguido el objetivo. Además, confesó: "Me gustaría que la gente elogie a los jugadores que estuvieron en la final, así que jugarán ellos".

"Para los que tuvimos la oportunidad de estar por las calles de Argentina la verdad que siento una alegría enorme. La gente está contenta y nos ven, de alguna manera, como héroes. Y nos pone contento porque les dimos una alegría y todavía dura", señaló el director técnico. "Me gustaría que los chicos de la Selección también puedan salir y vivir el reconocimiento de la gente", agregó.

Asimismo, al referirse al plantel Campeón del Mundo, confesó: "Les volví a agradecer a ellos por haber conseguido el título, ahora son días de festejos, pero esto sigue. Ahora nos van a costar más que nunca porque nos van a querer ganar mucho más. Necesitamos una energía de todos mucho mayor porque será todo más difícil".

"Me gusta que se vea que la Selección Argentina es de todos, que vengan con esta alegría con este entusiasmo, como si fuera la primera vez. Me gusta que los hinchas vean que los jugadores son unos más de ellos", acerca de la comunión naciente luego de las grandes participaciones del seleccionado.

En ese sentido, al ser consultado por las ausencias para estos amistosos, Scaloni lamentó: "Son una lástima las dos ausencias". Además, añadió: "Papu (Gómez) que merecía estar y venía de una lesión y es entendible que no lo dejen venir. Haremos todo lo posible para que esté un día o dos, pero dependerá de su club. Lo de Garnacho también es una lesión y esperamos que se pueda poner la camiseta argentina más adelante”.

Con el objetivo de calmar las aguas y ponerle un punto a la polémica discusión originada por Rodrigo De Paul sobre "cuál era la mejor Selección Argentina de la historia", sentenció: “Es una tontería pensar quién es la mejor selección de la historia. En momentos de alegría no es necesario y lo de Rodrigo De Paul fue un solo comentario". En ese marco, agregó: "¿Quién armó el debate? No tiene mucho sentido. Para mí las tres son buenas y son campeonas. Si me das a elegir yo pondría a la mía última. En un lugar como Argentina que todos opinan de fútbol, diga lo que diga yo el debate va a continuar. Todas quedarán en la historia. De hecho ves a un campeón del mundo del 78, 86 y 2022 y son reconocidos igualmente”.

Sobre la renovación de su contrato, el vigente entrenador del seleccionado aseguró que no tuvo otras ofertas antes de renovar el contrato con la Asociación de Fútbol Argentino. En consecuencia, el oriundo de Pujato, confió que intenta "ser natural" y que no le modificó ser "campeón del mundo a nivel de vida, sí en el cuerpo por la tensión vivida”. Aunque, entre risas dijo: "Tuve un ofrecimiento del colegio de mi hijo, que lo fui a dirigir un par de días (Risas)".

También, al ser consultado por la prensa, Scaloni se refirió a la convocatoria de Retegui a la selección italiana e indicó no estar convencido de haberlo convocado anteriormente a la albiceleste. "Lo de Retegui, yo no soy partidario de convencer a nadie. Cuando uno no está convencido no soy quién para cortar una trayectoria", y agregó: "Ojalá le vaya bien en Italia. A veces hay que pensar en el chico y tenemos a algunos que pensamos que le van a ir bien. El tiempo dirá si le pegué o no".

Sobre el presente de los mundialistas, destacó a los jóvenes Enzo Fernández y Julián Álvarez de un reciente paso por la Liga Profesional de Fútbol, comunicó que siguen de cerca a los jugadores del fútbol local y de aquellos que militan en clubes europeos, pero que impregnan el ADN argentino en sus clubes.

Sobre el presente de los mundialistas, destacó a los jóvenes Enzo Fernández y Julián Álvarez de un reciente paso por la Liga Profesional de Fútbol, comunicó que siguen de cerca a los jugadores del fútbol local y de aquellos que militan en clubes europeos, pero que impregnan el ADN argentino en sus clubes.

“Messi va a seguir viniendo hasta que él diga lo contrario”. En sintonía, asimiló el caso con Di María y Otamendi, que deben ser "ellos algún día quieren tirar la toalla, serán ellos los que decidan”. Sobre el futuro de la Selección, las selecciones juveniles, mencionó: "estamos de acuerdo que de una vez por todas esos chicos tienen que entrenar de la mejor manera para jugar en la Mayor. En la Selección hay un montón de jugadores Sub 20 que estaban con Mascherano. El trabajo de Javier fue increíble y dio sus frutos. Creemos mucho en el trabajo que vienen haciendo. Todos tienen que creer que van a jugar con esta camiseta en el futuro”.

Sobre el final, Scaloni, se refirió a la salida familiar de Lionel Messi, que generó el furor de los fanáticos en Palermo, y señaló: "Lo de Messi me parece algo hermoso porque él merece todo ese cariño, de salir a la calle y sentirse querido. Ellos necesitan eso y Leo, aunque sea el mejor del mundo, también y le quedará para siempre".

Para concluir, el entrenador de la Selección Argentina se sinceró ante los presentes y aseguró: "Nunca me gustó que digan la Scaloneta. Hay gente en la calle que no me llama Lionel, sino Scaloneta. Pero si la gente está feliz, no pasa nada".