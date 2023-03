“Plata o muerte”: el terrible dilema de una mujer en Berisso

Una mujer vivió un drama en la casa de su sobrina, en Berisso. Fue cuando pasó a reclamar por una supuesta deuda y, según contó, solo se llevó golpes y amenazas de muerte.

Aterrada, de inmediato acudió a una dependencia policial para narrar los detalles del violento episodio y solicitar una medida de restricción de acercamiento. Ella ahora no quiere verla cerca de su domicilio.

Según indicaron a este diario fuentes del caso, el pedido de cautelar también abarca a la pareja de su sobrina, que habría tenido una participación central en el incidente, que motivó la interposición de una denuncia en el Destacamento Villa Progreso.

El hecho se suscitó el lunes pasado, en horas del mediodía, en la zona de las calles 123 y 23.

De acuerdo a los mismos voceros, la víctima, de 40 años, se presentó en la vivienda de la sobrina para pedirle el dinero que presuntamente le había prestado hace más de un año.

Sin embargo, la sobrina (33), mostró una actitud renuente y empezó con las evasivas.

Ante esa situación, la mujer ingresó al inmueble y le dijo “hasta que no me pagues, no me voy”.

En ese instante, se levantó el esposo de la sobrina, de 30 años, y todo se desmadró.

Siempre en base a la exposición de la mujer, enseguida la amenazó y comenzó a zamarrearla al grito de “te mato”.

Por si fuera poco, acto seguido “se metió en la habitación y salió con un machete largo, grande, cuya hoja se iba panceando hacia la punta, de mango negro”, mencionó en la comisaría cuando logró escapar de la escena y ponerse a salvo.

La declaración continuó con la descripción de otros pormenores del brutal episodio vivido: “Me tiró con el machete queriendo clavármelo de punta, pero logré esquivarlo. Ahí empezó a amagar con el machete”.

“Mi sobrina que estaba en el medio me empujó para sacarme a la calle, mientras me insultaba y su pareja me zamarreaba del brazo y me mostraba el arma”, agregó.

“Cuando logré sacármelo de encima, voy a buscar mi cartera que había quedado en una silla, entre la mesa y la heladera. Ahí me agarró del cuello y me arrastró para afuera”, explicó.

Por dichos de la denunciante, “sentí como viento en la espalda. Y cuando ya estoy saliendo de la casa, siento que me pega con el machete de canto. No me cortó, me golpeó”.

Claro que ese no fue ningún acto de compasión, ya que la víctima aseguró que le espetó: “si volvés te mato” y le dio una brutal trompada en el mentón, sobre el lado izquierdo de la mandíbula.

TRANQUILIDAD, SOLO POR UN RATO

Aturdida por lo que acababa de sucederle y, temiendo por su seguridad, la mujer se presentó en la seccional de la jurisdicción, donde pidió ayuda.

Así, tras recibir contención, le explicaron que debía denunciar el evento para poder requerir alguna medida protectoria.

Precisamente, los informantes indicaron que la mujer pidió un anillo de exclusión para su sobrina y el esposo. Que no pueden acercarse ni hostigara. La razón: “Tengo terror”, expresó.

Si bien se avino a la posibilidad de participar en una mediación judicial, “no está para nada tranquila y asegura que puede sufrir represalias”, sostuvieron allegados a la pesquisa en diálogo con EL DIA.

Siempre por datos que surgieron desde la investigación, el sindicado agresor tendría antecedentes penales y estaría firmando alguna libertad asistida en el Patronato de Liberados.

Respecto de su estado de salud, si bien no se conoció si debió pasar por un centro asistencial, comentó que “está dolorida”.

La pesquisa, al margen de la instrucción policial, contará con la participación de la fiscal penal en turno de La Plata, Cecilia Corfield (UFI N° 15).

En la redacción del sumario, se hizo mención de los delitos de “amenazas”, “lesiones” y hasta una “tentativa de homicidio”, pero ese encuadre legal puede ser sujeto a modificación una vez que tome debida intervención la autoridad judicial.

Cabe destacar que en el barrio el incidente causó un gran revuelo y fue muy comentado durante toda la jornada.

La Policía, al cierre de esta edición, buscaba testigos del hecho y registros en las cámaras de seguridad de la cuadra.