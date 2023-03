Confirmaron tres casos de dengue en La Plata: aclaran que "no hay brote"

En las últimas horas se confirmaron tres casos de dengue en La Plata, en medio la preocupación por el creciente número de infectados en la Provincia de Buenos Aires. Este diario pudo saber de fuentes del ministerio de Salud bonaerense que se trata de tres personas cuyos estudios dieron positivo luego de presentar síntomas compatibles con la enfermedad.

En ese sentido aclararon que pese a conocerse estos tres casos, "no hay brote" en nuestra ciudad. Además agregaron que los pacientes no se encuentran internados y que no se contagiaron en la región, sino que serían casos "importados".

Cabe recordar que días atrás se dio a conocer el último Boletín Epidemiológico Nacional, el cual arrojó que desde agosto del año pasado hasta el 12 de marzo del 2023 se registraron más de 4.800 casos de dengue en todo el país, de los cuales se confirmó la circulación viral autóctona en 12 provincias del noroeste, noreste y centro del país. Pero también salió a la luz el reporte de la Provincia de Buenos Aire, el cual arrojó que este año se confirmaron 176 contagios. Esos números en territorio bonaerense significan que se cuadruplicaron los reportados y corroborados para el mismo período del año pasado, que eran 39 (vea: https://www.eldia.com/nota/2023-3-23-12-57-0-exponencial-crecimiento-de-casos-de-dengue-en-la-provincia-la-ciudad). Es por eso que con los tres casos confirmados en La Plata se encienden las alarmas en el sistema sanitario local.

Lo cierto es que lo datos los dio a conocer la semana pasada el Ministerio de Salud bonaerense, y corresponden a la semana del 5 al 11 de marzo, mientras que asegura que se registran “áreas con circulación autóctona” de los “serotipos DEN1 y DEN 2” y aclara que “no se registraron casos de dengue grave ni fallecidos en el periodo mencionado”.

En cuanto al informe nacional, destaca que desde la semana 31 del año pasado -mes de agosto- hasta la 10 de este año -el 12 de marzo- se registraron en Argentina 4.828 casos de dengue de los cuales 3.992 no tienen antecedentes de viaje (adquirieron la infección en su jurisdicción de residencia), 615 se encuentran en investigación y 221 presentan antecedentes de viaje (importados), detalló el reporte de epidemiología.

Según se informó, todas las jurisdicciones de la región central del país, 5 de las 6 provincias de la región NOA y dos de la región NEA confirmaron la circulación viral autóctona de dengue, sumando un total de 12: Buenos Aires, CABA, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Formosa, Catamarca, Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

Los serotipos circulantes hasta el momento son DEN-2 (8 jurisdicciones) y DEN-1 (en 5 jurisdicciones). En dos jurisdicciones, Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, se registró circulación de ambos serotipos.

En tanto, se especificó que, hasta el momento, las provincias con más casos notificados en relación a su población, cada cien mil habitantes, son Tucumán, Salta, Santa Fe y Jujuy.

En la Ciudad de Buenos Aires se notificaron 189 casos sin antecedente de viaje; en la provincia, unos 168; en Córdoba 47; en Entre Ríos 2 y en Santa Fe 1689, con un total para la región central de 2095 casos autóctonos, mientras otros 248 se encuentran en investigación y 94 con antecedente de viaje, según datos del Área de Vigilancia de la Salud en base a información proveniente del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud del ministerio de esa cartera.

En el NEA, fueron 12 los casos de dengue autóctono y 6 en Formosa, otros 25 se hallan en investigación y otros 25 con antecedente de viaje. En la región de Cuyo, dos casos se encuentran en investigación y hay otros 5 confirmados con antecedente de viaje.

En el NOA, la provincia de Tucumán es la que registró mayor cantidad de casos de dengue autóctono, con 904 confirmados; Salta con 557; 239, en Santiago del Estero; 177, en Jujuy y 2 en Catamarca. Al tiempo que 337 se hallan en investigación y se confirmaron 95 casos con antecedente de viaje. En el sur del país, solo tres casos se encuentran en investigación; y hay dos confirmados con antecedente de viaje.

El reporte epidemiológico confirmó que los casos de dengue notificados aumentaron de forma paulatina desde 14 de enero (la semana 2) y desde el 4 de febrero (semana 5) el crecimiento fue más acelerado. Desde el 12 de marzo, se encuentran en ascenso, superando los 1300 casos en la semana anterior.

En cuanto a la notificación de casos sospechosos, desde el 12 de marzo se registraron 4.188 notificaciones y en las últimas tres semanas, el reporte informó que se observa un marcado aumento de este indicador respecto a las mismas semanas de los dos años previos.

Al respecto, se especificó un aumento del 683% respecto del promedio registrado para las mismas semanas del año pasado y del 159% comparado con el mismo período del 2021.

En lo que va de la temporada, se confirmaron dos muertes, uno con diagnóstico de "dengue probable" en la provincia de Salta y otro, con diagnóstico confirmado en la región santafecina, mientras se verificó que ambas personas registraban comorbilidades previas. En cuanto al grupo etario, el mayor número de casos se concentró en la población adulta-joven y adulta, las poblaciones entre 15 y 65 años se ven homogéneamente afectadas y son menos afectados los niños y niñas menores de 10 años y los mayores de 65.

Por otro lado, se informó que en la Provincia de Buenos Aires, en lo que va del año hasta la semana pasada, se notificaron 902 casos con sospecha de dengue. De ese total, 176 fueron confirmados, 48 son probables, 151 casos fueron descartados y 527 aún continúan en estudio. Estos datos dan cuenta de que las cifras son significativamente más altas que en 2022, cuando se contabilizaron para esta misma época 39 confirmados y nueve probables.