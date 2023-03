“Rozín no se merecen que ensucien el programa”: Viviana Canosa cargó contra Telefe por Jey Mammon

La denuncia contra Jey Mammon causó gran revuelo en la televisión argentina. El conductor fue separado de “La Peña de Morfi”, el ciclo dominical producido por Gerardo Rozín quien, antes de morir, lo eligió en su reemplazo.

Este punto fue el que recordó Viviana Canosa en su programa +Viviana por LN+ para descargar contra Jey Mammon. La periodista se mostró indignada con la decisión de Telefe de mantener el ciclo pero reemplazar al conductor denunciado.

“Esto no puede quedar impune. Si ocurrió, tanto Jey Mammon como Corazza tienen que ir presos por pedófilos. Si Gerardo Rozín se levanta de la tumba, los caga a trompadas, los mata”, comenzó Canosa.

“Le sugiero a Telefe que saque La Peña de Morfi, ponganle otro nombre. Rozín no se merece que ustedes ensucien su programa. Él dejaba la vida en cada programa”, agregó ofuscada la conductora argentina.

En cuanto a las presuntas víctimas, Canosa pidió que “si tienen pruebas, denuncien”. “Ojalá este delito aberrante no quede impune. Trabajar en la tele no te hace mejor ni peor. Le digo a Telefe que, por respeto a Rozín, si tanto lo querían, levanten el programa. Dejenlo a Rozín en paz, debe estar muy triste en algún lugar de este universo. No tengan miedo de denunciar, vayan a la Justicia”, cerró.

Desde el jueves pasado, tras conocerse la denuncia de Lucas Benvenuto, el canal de aire decidió junto al músico reemplazarlo bajo licencia hasta que se solucione el conflicto. En su lugar estuvo Georgina Barbarossa acompañando a Jesica Cirio.