Polémica por una barrera que impide el “libre” tránsito en 115 y 48

Desde mediados de la semana pasada se desató un gran malestar entre quienes circulan con vehículos por las calles internas de las facultades de la Universidad Nacional de La Plata -UNLP- en el predio del Bosque.

Si bien el tránsito suele ser complejo en distintas zonas de la Ciudad por el gran crecimiento del parque automotor, en esta oportunidad el cierre de una calle genera congestionamiento, bronca y hasta reclamos por presunta “discriminación”.

La Facultad de Ingeniería colocó una barrera en la esquina de la proyección de 48 y 115 “con el fin de tratar de dar un ordenamiento al tránsito vehicular dentro del predio del bosque oeste de la UNLP”, según argumenta el comunicado que se compartió desde esa casa de estudios.

La medida tomó por sorpresa a quienes circulan todos los días por allí y en los primeros días de aplicación se produjeron algunos embotellamientos, además de enojar a muchos conductores que por no ser docentes o no docentes de Ingeniería, Educación Física o Arquitectura quedaron sin poder acceder a calle.

“El señor decano, como entran muchos alumnos y se queda sin estacionamiento, metió una barrera en plena calle. Si quiero ir con el auto hasta Educación Física, no puedo acceder porque no tengo la huella digital. Se creen que son los dueños de la Universidad y de la calle”, denunció un no docente de la facultad de Exactas que no pudo ingresar por esa calle al no pertenecer a ninguna de las facultades que tienen dependencias sobre esa vía.

“Varias facultades tienen sus estacionamientos cerrados con acceso biométrico, pero no cortan una calle de libre circulación, se eligen espacios que permitan el libre tránsito, esto es un escándalo”, expuso una alumna a la que se le impidió el paso con su auto por ese acceso.

El comunicado de Ingeniería explica que “la barrera funcionará de lunes a viernes, de 6 a 18. Fuera de ese horario, la misma estará levantada. En esta primera etapa, se habilitará la circulación de todos los docentes y no docentes por calle 48. De manera de poder identificar a los vehículos con sus propietarios, se deberá acceder a la intranet de la Facultad y declarar el dominio del vehículo con el que va a acceder. A partir de allí se procederá a cargar los datos biométricos en el lector, se habilitará el acceso y se verá reflejado en la intranet”.

“Aquellos que accedan y no estacionen en dichos espacios, u obstruyan rampas, accesos a edificios, ochavas, etc., podrán ser deshabilitados en el lector, y por lo tanto, en ese caso, no podrán seguir accediendo. Se aclara también que no se garantiza el lugar para estacionar, sólo se brinda el acceso”, detalla el documento que se difundió desde esa facultad.

Ante la consulta de este diario sobre los reclamos recibidos, desde Ingeniería explicaron que se trata de “una calle interna y se tomó la decisión luego de la realización de varios simulacros de emergencia en los que se comprobó que no podían ingresar ambulancias ni bomberos. Está restringido al público no a los trabajadores de la UNLP”, en referencia a quienes se emplean en esa casa de estudios, Educación Física y Arquitectura.