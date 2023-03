Tras quitarse la máscara, el Batman Solidario de La Plata se despidió de las redes: el traspaso del traje

Luego de que el Batman Solidario de La Plata se sacara la máscara en una entrevista exclusiva con EL DIA publicada ayer en la edición impresa (vea: https://www.eldia.com/nota/2023-3-28-5-32-6-tras-diez-anos-de-ayuda-a-hospitales-el-batman-solidario-entrego-el-mando-la-ciudad), en donde reveló su identidad, anoche el "súper héroe" se despidió de las redes sociales.

En su cuenta de Facebook escribió: "Así como ya pasó mi ultima visita al hospital, el último viaje en Batimóvil, la última puesta de traje, llegó el momento de mi último mensaje en las redes. Ya les he agradecido en infinidad de veces la manera en que me acompañaron durante estos 10 años, pero lo haré también por última vez".

Luego agregó que "las muestras de cariño y de respeto que me han hecho llegar en los últimos días son inmensas, y esas sí que me las llevo, no se las dejo a mi sucesor. Quiero que sepan que cumplí el sueño más grande, y es el que esto que generamos en la ciudad no termine en mí, sino que trascienda y se convierta en una leyenda". Luego llegó el turno de hablar de su sucesor: "Para ello elegí a la persona indicada, sé que es así porque la conozco muy bien, lo que me da la tranquilidad y la certeza que Batman Solidario seguirá caminando este camino exactamente de la misma forma".

En ese sentido sostuvo que el elegido "tiene todo lo que debe tener, HONESTIDAD, COMPROMISO y SENSIBILIDAD". Asimismo agradeció "enormemente a él y a su familia por aceptar este desafío que por supuesto no es nada fácil, pero que sabe que vale la pena asumir". Aclaró que "yo estaré a su lado para lo que necesite, y solo le pedí una cosa, que garantice durante el tiempo que vista el traje, el único y fundamental objetivo que ha tenido desde siempre este Batman, las visitas semanales a las familias internadas en el Hospital de Niños. Todo lo demás que se pueda hacer, dependerá pura y exclusivamente como lo fue conmigo, de la colaboración y el compromiso de ustedes".

Así fue que hizo una invitación a sus seguidores para que participen del traspaso oficial de funciones, que se llevará a cabo este domingo en la iglesia de Caacupé, de 4 y 84, a las 17. "Allí agradeceré a Dios por todo lo vivido y encomendaré al flamante sucesor para que lo guíe al igual que lo hizo conmigo", dijo el Batman Solidario.

Para finalizar, hizo público el balance económico: "Quiero informarles el dinero que entregaré finalizada mi gestión: Efectivo: 257.600$; Mercado Pago: 71.429$; Cuenta bancaria: 1.252$. Los despido como siempre, con mi último también Batiabrazo afectuoso y pidiéndoles que sigan creyendo y acompañando al flamante Batman para que esto continúe".

Tal como publicó este diario ayer, el Batman Solidario de La Plata se puso el traje de “súper héroe” por última vez y se develó el misterio del platense que durante 10 años se encargó de darle vida al personaje para hacer cientos de obras en el Hospital de Niños y en el Alejandro Korn de Melchor Romero. Se trata de Maximiliano Altavista, un docente de 52 años que vive en Barrio Aeropuerto, que está casado y es padre de trillizos adolescentes. “Ahora que ya entregué el traje a mi sucesor me quise mostrar a cara limpia en agradecimiento al cariño y respeto que me tuvieron quienes participaron de las obras en todo este tiempo”, le contó a EL DIA, entre liberado y nostálgico.

Como lo dijo más de una vez vestido de Batman, Maximiliano arrancó su gran cruzada el 2 de abril de 2013. Previamente había solicitado permiso a las monjas del Hospital Sor Ludovica para visitar a los pacientes internados personificando al súper héroe. La idea era regalarles lápices de colores y cuadernos para que dibujaran en las largas horas de convalecencia. Al igual que cientos de platenses ese día lo sorprendió la inundación y salió con el agua a la cintura.

En cada visita semanal la realidad lo noqueaba con niños que no alcanzaban a ver los antiguos televisores de las salas, padres durmiendo en los pisos y pabellones enmohecidos. Así surgieron campañas que se plasmaron en la donación de medio centenar de televisores de última generación, la provisión de cómodos sillones para las familias, salas completas que se arreglaron y ambientaron con personajes coloridos para animar la estadía de los chicos. Y hasta se construyó una mini ciudad Gótica en uno de los patios.

Pero Maxi sabía que su vida dentro del traje tenía fecha de vencimiento. “Es mucho el desgaste que se tiene, físico y psicológico, había días que llegaba roto a mi casa directo a abrazar a mis hijos, luego sin perder la sensibilidad aprendí a hacerme una coraza para poder seguir adelante”, confesó el platense solidario en la entrevista exclusiva.