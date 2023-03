El insólito caso viral de la madre que no distinguía a sus gemelos y terminó en la Policía

Un insólito caso tuvo lugar en Córdoba, donde una madre tuvo gemelos, no logró identificarlos y terminó en la Policía para pedirle que les hiciera a los nenes una prueba de huella digital. El caso, que se hizo viral en la red social Twitter ya que fue narrado por la propia protagonista, no terminó ahí: los bebés no figuran en el sistema, por lo que no pudieron reconocerlos.

La madre de Valentín y Lorenzo escribió: “Hoy los logro diferenciar por la vacuna, pero no sé cuál es cuál y necesito saberlo para seguir sus historias clínicas. En las fotos parecen distintos pero es porque salen de diferentes ángulos o les da distinta la luz, en persona son iguales”.

Sofía Rodríguez fue quien publicó el hilo en la red social del pajarito y publicó fotos de los bebés a los 45 días de su nacimiento. Pese a ello, en las cuatro imágenes los nenes no muestran diferencias a simple vista y realizan gestos casi idénticos.

Horas más tarde, Rodríguez publicó otro tuit contando que les sacaron las huellas digitales pero que no figuraban en el sistema. “Le sacamos las huellas pero no figuran en el sistema. Seguimos sin saber quién es quién”, aseguró la mujer de los bebés que, además, se supo que le pusieron la vacuna dos veces a uno solo de los gemelos.

A pesar de la dificultad de no reconocer a sus gemelos, la madre logró viralizar la situación y obtuvo un apoyo masivo en las redes ya que su publicación ganó miles de likes y comentarios. Incluso una mujer le contó su experiencia en la quedebió esperar al médico para que los pesara y así identificarlos, mientras que otra le recomendó utilizar un brazalete.