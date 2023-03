Complicado arranque de clases en varias escuelas

Obras postergadas, falta de agua, aulas inconclusas y escasez de sillas, fueron algunos de los problemas que sufrieron los alumnos de distintos establecimientos de la Ciudad que, en algunos casos, les impidieron entrar a clases. Las escuelas con problemas de infraestructura son la Técnica Nº 9 - 1 y 46-, Técnica Nº 8 de Tolosa, Secundaria Nº 55 - 6, entre 72 y 73, Básica Nº 93 de Villa Elisa; Secundaria Nº 1 -9 y 38-; Primaria Nº 2 -9, entre 47 y 48; Primaria Nº 69 de City Bell y Secundaria Nº 22 de avenida 520 y 138.

Un grupo de padres de alumnos de quinto año de la Técnica Nº 9 se contactó ayer con EL DIA para denunciar que a sus hijos les impidieron entrar al colegio por falta de sillas en las aulas. “Por grupos de WhatsApp nos dijeron que las clases arrancaban con normalidad, pero a los chicos los hicieron volver a sus casas porque los salones de los quinto están sin sillas”, protestó una madre.

En tanto docentes de la Escuela Técnica Nº 8 señalaron que solo hay dos baños para el nutrido plantel de profesores de un establecimiento con más de mil alumnos. Además se informó que se construyeron baños para un Instituto de Formación que comenzará a funcionar en breve, pero los alumnos de la técnica no pueden utilizarlos.

Para exponer diferentes problemáticas que afectan a la Escuela Secundaria Nº 55 se decidió hacer un “abrazo solidario”, el 7 de marzo, desde las 11.30. Se reclamará la ejecución de las obras que contemplaban la construcción de cuatro aulas y sanitarios para los alumnos. Además se destacó que el presupuesto estaba asignado.

En el caso de la Escuela General Básica N°93, el problema para comenzar las clases estuvo vinculado a la falta de agua, algo que los padres conocieron pocas horas antes del inicio del ciclo.

Mediante un mensaje de WhatsApp, los directivos de la escuela de Villa Elisa informaron a los padres que se resolvió suspender el inicio de clases, debido a que se agotaron las instancias hasta último momento, para tratar de mantener en pie el inicio del año lectivo.

Por su parte, la Escuela Secundaria Número N°1 Manuel Belgrano advirtió sobre las condiciones edilicias de esa institución de cara al inicio de clases. En una nota dirigida al Consejo Escolar de La Plata, Jefatura Regional y al área de Infraestructura de educación de la Provincia, pidieron que “a pesar de haberse iniciado las obras edilicias hace meses, se han retrasado de forma significativa, poniendo en riesgo la seguridad de nuestros estudiantes. Hay zonas del colegio que están electrificadas y con graves problemas de gas”.

En total fueron 42 millones de pesos, para construir cuatro aulas y sanitarios para los alumnos. En diálogo con EL DÍA, Adelina, una de las profesoras y delegadas, afirmó que: “hoy por hoy, los estudiantes comparten sanitarios con la primaria, que hay una dificultad importante en relación a la edad del estudiante, pero también de que no alcanzan la cantidad de baños para todos los alumnos que son”.

Según una carta realizada por profesores y padres del establecimiento, entre las listas de necesidades también se encuentra la falta de ventiladores en las aulas, iluminación y ausencia de espacio para preceptoría y biblioteca.

“Actualmente contamos con dos aulas modulares (container) en donde no es posible dar clases con altas y bajas temperatura, además de no contar con espacio suficiente para todos los estudiantes. Teniendo en cuenta que estas aulas eran provisorias mientras se edificaban nuevas, al no iniciarse todavía ninguna obra, este año las clases iniciaran rotando la asistencia, afectando a dos cursos por día”, relató en una parte el escrito.

Un portón desvencijado, falta de bancos y de ventiladores y problemas en los baños fueron los problemas enumerados por padres de alumnos que asisten a la Escuela Nº 2, en 9 entre 47 y 48.

Como se recordará en esta semana también se quejaron las comunidades educativas de la Escuela 69 de City Bell por problemas de agua y la Escuela Nº 22 de La Granja con serios problemas edilicios a raíz de un incendio que sufrió el año pasado y la demora de las obras.