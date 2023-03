Bullrich tiró palos a Larreta y nombres de su potencial equipo económico

La precandidata a presidente por el PRO, Patricia Bullrich, cargó el otro postulante del mismo espacio, Horacio Rodríguez Larreta, y dio nombres de quiénes la acompañarían en un potencial equipo económico.

"No es contra Horacio Rodríguez Larreta, es lo que yo creo que hoy le hace falta al país. El país no sale adelante con tibieza, sin ideas claras, sin liderazgo claro. En ese sentido, mi ventaja es que he demostrado ese car@cter, ese coraje, donde me ha tocado estar", se diferenció del jefe de Gobierno porteño.

Con relación a quiénes la podrían acompañar para el manejo de la economía, Bullrich dijo que "mi equipo económico lo lidera Luciano Laspina y en los últimos tiempos hablo mucho con Carlos Melconian".