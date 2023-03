¿Estrategia mediática? Jey Mammon habló mano a mano con Rial: defensa y revelación

Jorge Rial entrevistó a Jey Mammon, en un programa que se verá hoy y que es parte de la estrategia del conductor para limpiar su nombre.

Rial contó que se presentó en el domicilio del actor junto a su equipo para grabar la entrevista que saldría “sin editar”, y aseguró que Jey “no pidió nada a cambio” por la nota que le cedió.

¿Por qué eligió Mammon a Rial? “Hay que preguntarle a él. Calculo porque tratamos seriamente el tema”, disparó. Rial fue bastante crítico del descargo de Mammon, publicado en Instagram, y contó que “lo sigue siendo. No es una cuestión de creer, es una cuestión de delito o no delito”, sostuvo. “¿Es delito?”, le repreguntaron y Rial, sin dudar, contestó: “Sí, es delito. Está clarísimo chicos”.

Así, Mammon tendrá otra oportunidad para dar su versión, esta vez con el riesgo de la repregunta, luego de romper el silencio con un extenso comunicado publicado, en formato video, en su cuenta de Instagram, donde habló de la angustia que atraviesa por las acusaciones y negó rotundamente ser responsable de abusar sexualmente de Lucas u otra persona.

“Es por eso que hace una semana más o menos que yo tengo una imperiosa necesidad de salir a gritar, no a decir, a gritar, quiero salir a gritar por todos lados lo que les voy a decir, pero ¿saben qué? No me sale, no puedo, no tengo las fuerzas, estoy en esta silla y no me puedo parar. Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona jamás, nunca en mi vida ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer, lo niego rotundamente”, relata en ese video.

En el descargo, Mammon dice conocer a Lucas, aunque afirma que no tenía 14 años cuando entabló una relación con él, sino 16. En una fiesta, de la que, dijo, hay testigos y videos, se conocieron, y desde entonces iniciaron una relación que iba más allá de lo meramente sexual, según Mammon. “El vínculo duró aproximadamente hasta sus 25 años, entre idas y venidas, fue un vínculo lleno de amor, de contención, de consentimiento”, tiró Mammon.