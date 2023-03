El lamentable comentario de Defederico sobre sus hijas por jugar al fútbol: “Después se hacen tortilleras”

El exfutbolista Matías Defederico quedó en el centro de la polémica por una repudiable frase sobre sus hijas Bella y Charis, quienes se desempeñan como jugadoras de fútbol infantil. Según reveló Cinthia Fernández, mamá de las chiquitas y ex pareja del futbolista, la primera vez que le comentó a este sobre los deseos de las niñas de jugar a la pelota y seguir sus pasos, la respuesta del papá fue: "No, porque después se hacen tortilleras".

Todo comenzó con un comentario del Pollo Álvarez en el programa "Nosotras a la mañana" por El Trece, donde Fernández es panelista. “Encontramos el diez de la selección argentina femenina del futuro. Apellido, Defederico. Mirá cómo juegan las hijas de Cinthia Fernández. No puedo creer que jueguen así”, tiró el conductor.

Contenta, ella comentó que las niñas "empezaron hace un año y medio. Yo no entiendo nada de fútbol pero juegan muy bien. Una es defensora y la otra desborda mucho por la banda. La que ataca es Charis y la que defiende es Bella”.

Asombrada por el desempeño de sus hijas, Cinthia dijo que “los pibes miden mucho más que ella, pero tiene una polenta…. El sábado le sangró la nariz a un nene, pobrecito”.

"Lo rápido que corren no se puede creer. Son unas bestias. Antes jugaban en la misma posición pero laterales distintos. Me piden ir a una liga femenina. En River ya me preguntaron por las nenas”, sostuvo.

En eso recordó que Defederico no estuvo de acuerdo con que las chiquitas jueguen al fútbol

"Yo me calenté por un comentario machista que hubo en Twitter, que les dijeron ‘obvio que son tortas’. Todavía sigue existiendo gente boba así porque juegan al fútbol. Pero el padre, cuando le dije por primera vez que las chicas querían jugar al fútbol, me dijo ‘no, después se hacen tortilleras’”, ventiló.

“Me lo dijo el padre, jugador de fútbol. Ahora se le cae la baba, pero el fútbol es machista", afirmó.