VIDEO. Kicillof anuncia nueva entrega de computadoras a jóvenes en Ezeiza

El gobernador Axel Kicillof encabeza hoy en Ezeiza el acto de entrega de computadoras personales a estudiantes del nivel secundario, en el marco del programa Conectar Igualdad Bonaerense.

De esta manera, el mandatario bonaerense sigue recorriendo los municipios para anunciar la entrega de equipamiento informático para los jóvenes. Según dijo esta semana en Berazategui, la iniciativa busca "que las pibas y pibes tengan oportunidades y una vida mejor".

"Les vamos a dar computadoras a todos los chicos y chicas que las necesiten, porque lo que realmente los hace libre es la educación y que se les cumplan sus derechos. Para eso está el Estado", sostuvo.

Mediante el programa, la provincia destinará cerca de 300.000 computadoras personales para los estudiantes del último año de la educación secundaria.

El gobernador remarcó que el programa "busca que los pibas y las pibas tengan una vida mejor, tengan oportunidades, se puedan esforzar para estudiar y conseguir un mejor trabajo".

"Uno se puede esforzar más o menos, si se sacrifica y hace mérito, seguro le irá mejor. Pero siempre importa de dónde partió, dónde nació, algo que no depende de uno", continuó el economista y evaluó que "sin oportunidades, aunque haya voluntad y esfuerzo, se corre muy de atrás".

Sostuvo que "la sociedad debe dar oportunidades" y parafraseó un tema del cantante Wos que señala: "Y no hables de meritocracia, me da gracia, no me jodas. Que sin oportunidades, esa mierda no funciona".

Al respecto, Kicillof agregó: "Me hablan de esfuerzo y de meritocracia, pero sin oportunidades, o si uno parte cien metros de atrás, va a perder contra el que partió antes, aunque se mate corriendo y transpire".

En ese razonamiento, añadió ante los jóvenes presentes: "Se les pide esfuerzo, pero muchas veces no depende sólo del mérito o sacrificio sino que hay que igualar, abriendo escuelas o universidades públicas desde el Estado".

Posteriormente, el mandatario consideró que "si uno no sabe manejar una computadoras, corre de kilómetros de atrás para estudiar, para encontrar trabajo. No es culpa de ustedes poder o no acceder a la computadora".

"Yo creo muchísimo en el esfuerzo, pero no es culpa de ustedes si la plata no alcanza. Son fenómenos sociales, nacionales y mundiales", precisó el mandatario y añadió que "ahí es donde aparece el Estado para que ustedes tengan acceso a ese derecho".

"Esto es reconocer el derecho a que puedan partir del mismo punto, puedan competir y hacer mérito. Sin una computadora, estarán más lejos de tener un futuro mejor, de poder estudiar y acceder a un mejor laburo", recalcó Kicillof.

"No todos los políticos somos iguales", dijo luego y, en alusión a su antecesora, María Eugenia Vidal, graficó: "Algunos abrieron solo una una escuela en Berazategui en cuatro años de gobierno y otros abrimos seis en tres años".