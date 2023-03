¿Quién es el argentino que prometió defender "con alma y vida" la camiseta de España?

El futbolista argentino Ezequiel Avila fue incluido por el entrenador de la selección de España, Luis De la Fuente, en su primera lista preliminar de convocados.

El delantero atraviesa un gran momento jugando en el Osasuna, donde en lo que va del certamen marcó siete goles y aportó dos asistencias.

Antes de dar el salto a Europa, “Chimy” Avila estuvo en Tiro Federal y San Lorenzo. Huesca, también en España, fue el primer club en el Viejo Continente y luego saltó a su actual equipo.

"Estoy muy feliz de estar en la pre-lista. Hay que dejar que el míster decida. Yo sigo con mi trabajo día a día, no me desespero y si me toca estaré muy orgulloso de ir a defender", declaró el atacante de 29 años.

"Siempre lo digo que la defenderé con alma y vida (camiseta española). Es el país que me arropó y que mi familia se siente feliz y aprendió a vivir sin miedo aquí y yo soy una persona muy agradecida", siguió.

El rosarino nacionalizado español hizo las inferiores en Boca y ya lleva seis años en Europa. En Osasuna fue donde mejor rindió: jugó 85 partidos, convirtió 22 goles e hizo cinco asistencias.

El director técnico de España aún tiene unos días para presentar la lista definitiva de cara a los encuentro del 25 y 28 de marzo, donde los españoles enfrentarán a Noruega y Escocia, por la clasificación a la Eurocopa 2024, instancias en las que Avila podría estar presente.