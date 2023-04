Gimnasia: figuras, polémicas y el triunfo ante Racing en primera persona

El triunfo de Gimnasia sobre Racing fue uno de esos que se valora mucho más allá de los tres puntos. Lleno de intangibles, el buen juego sobre un equipo que lo supera en inversión y jerarquía tal vez haya colaborado para que muchos jóvenes del plantel sientan que se puede, que están a la altura de afrontar el campeonato sin temor a las Tabla Anual.

El partido en sí, dejó además mucha tela para cortar. Actuaciones individuales destacadas, polémicas arbitrales (con el VAR salvando a Lamolina de una gran injusticia), el sufrimiento ante la salvada providencial de Nicolás Colazo en la línea y el regreso al gol de Soldano para liquidar en el descuento un partido que debió definirse mucho antes fueron los ejes de los testimonios de los protagonistas.

Cristian Tarragona fue una de las grandes figuras del equipo. Jugó un primer tiempo completísimo y con su primer gol en acción de juego tras la lesión. “Soy un agradecido a la gente, me emociona cada ovación después del gol”, dijo el delantero, quien se mostró “contento con el esfuerzo de todos los chicos y con la victoria”.

Dentro de su alegría, el santafesino también remarcó el gol y la actuación de Franco Soldano. “Volver al gol me pone muy contento. También por Franco, que volvió al gol e hizo un gran esfuerzo, corrió un montón. Para los delanteros es muy importante el gol y además ganamos, estamos todos contentos”, sostuvo el delantero que volvió a su nivel previo a la lesió de cruzados que lo marginó por casi 8 meses. Por su parte Soldano no habló pero se expresó por las redes sociales: “Increíble noche en el Bosque!! Partidazo de todo el equipo que merecía tener una noche así. Este es el camino Lobo” escribió, acompañando las palabras con emojis de fuerza y un lobo.

También volvió al gol Leonardo Morales, otra de las figuras triperas. Su festejo, especial, apuntó al banco de suplentes. “Tenemos mucho chicos jóvenes que están haciendo sus primera armas y sentí que los más grandes los ayudamos, por eso en el gol me fui para el lado del banco, porque somos un grupo muy unido y todos nos ponemos contentos de los logros de cada uno”, señaló el Yacaré.

Para Morales “es muy importante ganarle a un equipo como Racing, que todos sabemos que juega bien. Esto ayuda a convencer a los chicos de que se puede. Hay que tener convencimiento, nada más, y podemos ganarle a cualquier equipo”. En esa misma línea, Tomás Durso valoró lo hecho por Steimbach y Muro que volvieron a la titularidad. “Somos un equipo. Estamos todos preparados. Hoy le toco a dos chicos que no venían jugando y se notó que están bien”, manifestó el arquero. Alexis Steimbach aprovechó la chance: “En lo personal me sentí muy bien. No venía jugando y hay que estar fuerte de la cabeza. Entrenar fuerte y cuando toca, aprovecharlo. Siempre hay que estar preparado”.

Otro que tuvo titularidad fue Agustín Bolívar, que le aportó equilibrio al mediocampo. Su compañero Nacho Miramón lo valoró. “Me siento cómodo con Bolívar, porque él es más de quedarse y me permite soltarme un poquito y me gusta jugar así”. El 5 agregó que siempre mantuvieron la calma “porque tuvimos varias ocasiones. En un momento se nos empezaron a venir pero sabíamos que lo íbamos a sacar adelante”.

Claro, la victoria tuvo sofocones. “Hicimos un gran partido. Manejamos casi todo el juego y se nos complicó cuando Racing hizo el gol del 2-1”, dijo Morales. Justamente el 4 fue protagonista del error de Lamolina salvado por el VAR. “Lamolina me decía que había una sujeción. Me puse firme diciéndole que no, hasta le dije que no íbamos a dejar patear el penal hasta que la revise. Fue, se fijó y no había sido. Yo sabía que no había sido foul, solamente me iba cayendo para ese lado, lo engancho con el afán de poner las manos pero no era para cobrar penal”, contó el entrerriano.

“Yo estaba confiado porque quedé de frente a la jugada y no hubo sujeción”, contó Bautista Barros Schelotto. “Yo vi la jugada de frente”, amplió Tomás Durso, quien agregó que “Lamolina estaba tapado y decía que Leo lo había sujetado. Le pedimos que la fuese a ver, que por lo menos se asegure y por suerte no lo cobró”. A propósito del arbitraje, antes de la expulsión de Gabriel Rojas hubo un foul muy fuerte de Cardona a Barros Schelotto que el juez consideró de amarilla. “Creo que Cardona se resbaló, no creo que haya tenido mala intención pero me agarró fuerte”, contó Bautista.

Al Tripero le quedaba un susto más en el partido. Una pelota quieta casi desmorona el esfuerzo de 90 minutos. Por suerte, la cabeza de Nicolás Colazo estaba para rechazar en la línea el remate de Nardoni. “Era una de las últimas jugadas, íbamos ganando y me metí en el primer palo. Queda ahí el rebote y me pegó en la cabeza, yo estaba parado allí para defender pero no alcancé a reaccionar. Por suerte pudimos evitar el gol”, relató el reemplazante de Matías Melluso.

“Fue una victoria muy linda” amplió Colazo, contento con el nivel exhibido tras su primera titularidad del año. “Fue un partido difícil, muy físico. Desde el año pasado que no jugaba de entrada, tener 90 minutos para mí es muy importante. Me costó, porque por más que uno esté entrenando bien no es lo mismo, pero con ayuda de mis compañeros y todo el grupo salió bien. Estamos todos para jugar, eso es lo que nos dice siempre Chirola. Por eso estamos todos al 100% para que cuando nos toque podamos dar lo mejor”, expresó el exlateral de Boca.

El triunfo fue muy valorado por Sebastián Romero. También por los jugadores. Para Durso “fue un partido duro, sabíamos que sería así. Queríamos los tres puntos de local y me parece que vale doble por el rival, que seguramente va a ser uno de los que pelee los primeros lugares de la Liga y la Libertadores. “El equipo anduvo muy bien, con mucha dinámica. Y por suerte pudimos ser claros”, expresó el arquero. “Vale muchísimo el triunfo porque veníamos de golpes duros. En la Copa el resultado fue injusto porque era para un empate, por eso esto anímicamente a los chicos les suma muchísimo. Y lo más grandes tenemos que aconsejar para encontrar el punto medio, porque no somos ni los mejores ni los peores”, agregó el capitán Morales.

“La gente es un plus. Cuando íbamos 3 a 1 miraba a la tribuna y se te cae encima”, dijo Barros Schelotto

Para Bautista Barros Schelotto el equipo fue “muy inteligente para manejar los tiempos del partido. La intensidad con la que jugamos fue fundamental para ganar. Estamos todos al máximo para sacar lo mejor de cada uno. Sabemos la situación en la que estamos, que tenemos que sumar como sea. Y yo trato de aportar mi granito de arena”.

“Estuvimos concentrados, sabiendo lo que cada uno tenía que hacer. Todos corrimos, todos metimos y a la hora de jugar, se jugó. Además, lastimamos en los momentos justos y fuimos justos ganadores”, amplió Cristian Tarragona, que ayer cumplió 32 años.

Ahora, el cronograma pone varios partidos casi pegados, entre Liga y Sudamericana. “Ya estamos pensando en River. Después será Belgrano y el otro martes con Independiente Santa Fe, pero todo a su tiempo. Estamos enfocados en el próximo partido”, dijo Barros Schelotto. Durso espera lo que viene “con tranquilidad, tratando de descansar y ser profesionales dentro y fuera del club. Sabiendo que a cualquiera le puede tocar jugar. Y estando unidos, por encima de todo”. Y, por sobre todo, con la tranquilidad que dan las victorias como la del sábado.