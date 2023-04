VIDEO. Por primera vez, un atleta trans hizo el podio en ultramaratón

Un deportista juninense se convirtió en el primer atleta trans en hacer el podio de ultramaratón. La competencia tuvo lugar a finales de marzo en Mar del Plata y es la primera vez que sucede en la Copa Sudamericana.

Como pudo saber Diario Democracia, Cristian Maraviglia marcó un antes y después en la competencia que en esta ocasión tuvo lugar en la pista “Justo Ernesto Román” de Mar del Plata.

Maraviglia comentó que se presentó en la modalidad de 50 kilómetros de la primera Copa Sudamericana de ultramaratón de pista y salió en segundo lugar. “La carrera fue durísima porque estuve girando siempre en el mismo sentido durante tres horas y media”, describió.

En la categoría Open salió subcampeón. No fue fácil llegar hasta donde llegó. Desde el 2014, después de “una cirugía para bajar de peso”, comenzó a enfocarse en el running.

“Vengo de una familia que son todos atletas y la mayoría en Junín lo sabe, pero nunca me dediqué a correr”, afirmó. “Ese cambio me ayudó muchísimo porque fui depresivo e hice mucha terapia y lo que encontré en el running, no lo voy a encontrar en ningún lado”, agregó.

Marcó la historia

Maraviglia es el primer atleta trans en formar parte de esta competencia. Tras una operación, a los 18 años inició un tratamiento hormonal: “En ese momento, no se encontraban médicos que supieran del tema y hoy, lo encontrás en todos lados. Fue un proceso interior muy grande con muchos años de terapia para salir adelante”.

Como describió, le llevó un tiempo “la aceptación para uno mismo” y más tarde la del “resto”. El deporte es su lugar especial, donde se esfuerza día a día para seguir superándose.

En cuanto a la inclusión dentro del sector, Cristian aseguró: “Yo corro con varones biológicos. Si hay una ventaja deportiva en las mujeres trans, también la habría en los varones. Siempre se enfocan en las mujeres trans por el supuesto de que son superiores pero también se someten a un tratamiento hormonal. Conozco mujeres trans que corren más despacio que las mujeres biológicas”.

Sus límites se van corriendo y la superación no para. Por ello, Maraviglia ya se encuentra en etapa de preparación para otra ultramaratón.