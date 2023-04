VIDEO. Habló una ex alumna de catecismo de Jey Mammon: "Es verdad que lo echaron, sé que pasó algo"

El caso por abuso contra Jey Mammon, tras la denuncia pública de Lucas Benvenuto, sumó otro capítulo comprometedor para el acusado. Ahora una joven, Joaquina Robles, que asegura haber sido alumna de Jey cuando enseñaba catequesis en una escuela religiosa, dijo que conoce los motivos -aunque sin certezas- por los cuales la institución decidió echar al ex conductor de "Morfi".

Cabe recordar que en 2017, en Los Ángeles de la Mañana (LAM), Jey habló de aquel tema y también de la decisión de la escuela de expulsarlo del cargo de catequista. “En catequesis jugábamos y creo que por eso me echaron de todos los colegios”, dijo Mammon en aquel entonces. Y había agregado que "yo me comprometía con las historias de los alumnos. Y ahí había un chico que los padres supuestamente le pegaban". "Me quise involucrar en esa historia y bueno... A veces involucrarse termina siendo peor”, comentó esa vez.

“Hay que comprometerse aunque el costo termine siendo elevado. El chico fue a pedir ayuda en varios lugares y no lo encontró en ningún lado en la escuela. Ni en la psicopedagoga. A mí lo que me entristeció es que ese chico después no me habló más”.

Ahora, mientras Mammon busca aislarse en España, una la ex alumna suya retomó el asunto a través de su cuenta de Tik Tok, en donde sus palabras se volvieron viral. "Voy a hablar de un tema extremadamente delicado, quiero tratar de medir mis palabras. Yo fui alumna de Jey Mammón en el colegio, él era mi profesor de catequesis, hace aproximadamente 17 años, o sea, yo estaba en Quinto, Sexto o Séptimo grado. Hace un tiempo Jey fue al estudio de LAM, nombró al colegio y contó que lo habían echado, esto es real”, relató la chica.

“Ahora, ¿Por qué lo echaron? Yo no tengo la data certera, sé que pasó algo y hubo algo en el medio. Él cuenta una historia, que no sé si es real o no. Pero sí sé que se comentaba esa historia. Él dice que lo echaron, pero no cuenta por qué lo echaron. Dijo que se había involucrado con una familia o que se involucraba con las familias y que al colegio no le gustó nada”, sostuvo la joven.

“Se armó todo un debate en que los profesores se tienen que involucrar con los alumnos... yo estoy de acuerdo con eso hasta un punto, porque para eso está la psicopedagoga o el psicopedagogo que había en el colegio. Si Jey veía cosas o le contaban cosas para eso estaban, no él... Justamente mi colegio se involucraba mucho emocionalmente con el alumno. Cuidaban mucho al alumno, a mí me cuidaron mucho”, añadió la joven.