Seguir volando

Estudiantes tratará de darle continuidad a la etapa de recuperación que comenzó con la goleada a Newell’s y tuvo su continuidad en Avellaneda, contra Independiente, cuando esta noche sea local de Atlético Tucumán en partido correspondiente a la undécima fecha de la Liga Profesional, desde las 21:30 en el estadio Jorge Luis Hirschi, con televisación de ESPN Premium y Yael Falcón Pérez como juez central, secundado por Ariel Scime y Mario Bardina como asistentes, Sebastián Zunino cumpliendo funciones de cuarto árbitro y Salomé Di Iorio junto con Darío Herrera a cargo de los monitores del VAR instalado en el predio de la AFA, en Ezeiza.

Para esta noche el equipo no fue confirmado. En la práctica de ayer por la tarde en el Country Eduardo Domínguez no paró un equipo sino que el plantel realizó tareas tácticas por sectores. El DT quiere esperar hasta mañana mismo para ver cómo están físicamente cada uno de sus futbolistas. Por lo pronto decidió que anoche quedasen concentrados los mismos que derrotaron a Independiente, con la salida de Santiago Núñez, lesionado. De esta manera queda confirmado que Guido Carrillo no será tenido en cuenta pese a tener el alta médica.

No obstante el equipo podría tener algún cambio. Eros Mancuso pordría ser el marcador por derecha para que Leo Godoy descanse, lo mismo que Matías Godoy por Fernando Zuqui. En la delantera el que está en duda es Mauro Boselli porque arrastra una larga seguidilla de minutos jugados. Mateo Pellegrino asoma como su reemplazante en caso que el DT decida darle descanso.

Otra duda está en la defensa. Si Domínguez decide que vuelva a utilizar cinco atrás, Ezequieo Muñoz reemplazaría al lesionado Núñez y si defiende con cuatro se abre un lugar para un compañero para Boslli o Pellegrino.

Por eso el técnico tiene previsto definir el equipo hoy mismo. Él y sus colaboradores ya lo saben, pero todavía no se lo confirmaron a los futbolistas porque los quieren evaluar hasta el final del día.

La presente temporada ha sido por demás intensa para el conjunto Pincha, que la empezó con el equipo al mando de Abel Eduardo Balbo, quien fue despedido tras la derrota sufrida ante Unión, en Santa Fe, en el marco de la sexta fecha. A partir de entonces, hubo un borrón y cuenta nueva con Eduardo Rodrigo Domínguez como entrenador, quien sufrió un golpe durísimo, al igual que todo el plantel, al perder el clásico platense como visitante de Gimnasia.

Pero en medio del bajón que significó la caída en el Bosque, el plantel se recompuso aprovechando el fin de semana sin competencia que dejó el par de presentaciones de la Selección nacional en el festejo del título ganado en Qatar, y volvió con todo: 3-0 a Newell’s en UNO y 2-1 sobre Independiente en el Libertadores de América. Con un agregado: el debut con triunfo por 1-0 en la Copa Sudamericana frente a oriente Petrolero de Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra.

El rival de turno será Atlético Tucumán, el equipo que en la temporada anterior alcanzó un protagonismo central bajo la conducción de Lucas Pusineri, y en la presente lejos está de alcanzar aquel nivel futbolístico. Para colmo de males, en la fecha anterior perdió de local frente a San Lorenzo, una derrota que, además de los puntos, le costó las expulsiones de Ignacio Maestro Puch y Guillermo Acosta, quienes están suspendidos y no podrán jugar esta noche, y una larga cadena de reclamos por la actuación del árbitro Fernando Espinoza.

La bronca del “Decano” comenzó en el inicio del partido con la expulsión de Pusineri, a los dos minutos. Luego, Espinoza, con intervención del VAR, expulsó a Maestro Puch e inmediatamente le sacó la segunda amarilla a Acosta porque interpretó que el capitán lo había chocado a propósito para reclamarse por la roja a su compañero. San Lorenzo terminó ganando por 3-1 y la dirigencia de Atlético, reforzando las fuertes críticas de Guillermo Acosta contra el árbitro, solicitando que no vuelva a dirigir al equipo y una pericia psiquiátrica.

El apretado calendario de la Liga Profesional complicó la actualidad de los clubes, en particular de aquellos que empezaron a jugar la Copa Libertadores o la Copa Sudamericana, como el caso de Estudiantes, razón por la cual la alimentación y el descanso alcanza un mayor grado de significación que los entrenamientos. En ese contexto, en Tucumán, básicamente se intentó bajar los decibeles; mientras que en City Bell el foco estuvo en rearmar la estructura defensiva a raíz de la baja de Santiago Nuñez, por una lesión en el soleo de la pierna derecha, que un parte médico emitido por la institución calificó como de “grado 1”.