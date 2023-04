VIDEO. Reclamo de docentes en La Plata por jubilaciones y actualización de haberes: qué dijo el IPS

Docentes de distintas ciudades de la Provincia se movilizaron a la sede central del Instituto de Previsión Social (IPS), con el objetivo de protestar por los trámites de jubilación y la actualización de los haberes.

Por un lado, un sector que está en actividad plantea “enormes demoras para el trámite jubilatorio”. Por otro, quienes se jubilaron con cargos de extensión horaria reclaman por “penurias” que deben sufrir para poder percibir sus haberes correctamente.

Una portavoz del grupo de varias decenas de personas, expresó que “las docentes activas hasta hace poco nos solidarizamos con las que están en actividad y están haciendo su trámite para jubilarse, porque el IPS no responde al procedimiento de jubilación que está pautado, que es de 6 meses”.

En ese sentido, se señaló que “los trámites no avanzan. No hay respuestas del IPS. No hay comunicación. En la página web hay un montón de teléfonos, pero no responden”. Con todo, se indicó que “la jubilación demora hasta 3 años y siguen trabajando. Pero el IPS no computa esos años”.

Desde el IPS se indicó que un directivo escuchó los planteos de los docentes en ese contexto. Ante una consulta de este diario, se rechazó que haya demoras superiores a los seis meses. “Cada reclamo evaluado por las autoridades competentes del sector tiene una mora inferior de 5 meses en el organismo”.

En tanto, se aclaró que “con anterioridad al ingreso del trámite al IPS los docentes (de colegios privados) deben transitar por una serie de gestiones tales como su certificación digital por parte de Diegep (organismo de la Dirección de Escuelas) y demoras con la certificación del empleador, por lo cual adjudican incorrectamente al IPS la totalidad del tiempo transcurrido desde que inician su camino a la jubilación ante el empleador hasta la resolución definitiva en la Caja previsional”.

En esa línea, el organismo indicó que “desde enero de 2022 se logró reducir el stock crítico de trámites en un 80% y mejoró la producción. Incluso, superando los niveles pre pandemia. Hoy está en marcha el proceso de digitalización de expedientes, esto permitirá disminuir los tiempos de gestión”.

En la manifestación se planteó que “las docentes jubiladas con cargo de extensión horaria” no reciben los aumentos en forma automática. “Nunca nos avisaron que íbamos a vivir esta problemática, que es que el IPS no paga de forma automática la porción de extensión horaria de nuestros cargos, que cada una tiene un porcentaje diferente”.

Desde el organismo Provincial se indicó que “allí realmente existe una dificultad en la forma de contratación que realiza la escuela privada con el docente. El traslado de los aumentos a los docentes con cargos de `extraña jurisdicción´, tiene una particularidad: al no ser algo solvente, concreto y constante con índices claros como el Estado los proporciona (los docentes de escuelas de gestión pública perciben los aumentos automáticamente) el IPS necesita saber qué, cómo, cuánto, y cuándo paga ese empleador para no sólo trasladar ese sueldo a la persona jubilada, sino cuidar la Caja de las y los bonaerenses”.

Finalmente, se apuntó que el año pasado, el IPS presentó un proyecto de Decreto que busca traer una solución concreta a la movilidad jubilatoria de esos cargos.

En la protesta se planteó que “los retroactivos nunca son al valor actual por la situación que estamos viviendo. Encima después la AFIP realiza las retenciones”.