Fuerte disgusto en Tolosa: salió un rato de la casa y sufrió un saqueo

A pocos pasos de la casa de una jubilada de Tolosa, funciona un centro municipal de emergencias y una estación de servicio. El movimiento es notorio en la zona, pero no fue obstáculo para que un grupo de delincuentes igual desvalijara el inmueble.

El llamativo caso de inseguridad se produjo en las últimas horas en 119 entre 531 y 532, en momentos en que la damnificada, que se identificó ante este diario como María Zóppoli (79), se encontraba en un instituto de rehabilitación, debido a una dolencia cervical.

Según contó la mujer, al regresar a la propiedad, advirtió que había sido víctima de un ataque delictivo, por lo que, a los gritos, comenzó a pedir ayuda.

En esas circunstancias, al rato llegó la Policía, que poco después salió a la búsqueda de los autores del hecho, aunque todavía permanecen prófugos.

“ME PUSE MUY MAL”

El golpe en su domicilio, demás está decirlo, llenó de desánimo a la víctima. Y no es para menos.

“Me fui de acá a las 9 y veinte de la mañana y volví a la una y media de la tarde. Me encontré con que el portón del garaje estaba entreabierto y había sido violentado con una barreta, al igual que la puerta de entrada”, mencionó Zóppoli.

Por si había alguna duda de que esa situación obedecía un hecho delictivo, lo confirmó segundos después: “Otras dos puertas de adentro también fueron dejadas abiertas por los delincuentes. Por eso, no entré, por miedo a que todavía estuvieran en el interior de mi casa”.

Prefirió comunicar la novedad en el COEM (Comité de Emergencia Municipal), que está en 532 y 119. Zóppoli indicó que “vinieron para casa tres empleados y uno de ellos además me alcanzó un vaso con agua, porque por el disgusto me puse muy mal”.

Alguien entonces avisó al 911 y minutos después llegaron móviles con efectivos policiales, que le avisaron a mi hijo, que estaba trabajando”.

“ME ROBARON BASTANTE”

Acompañada por una de sus nietas, Zóppoli reveló, muy angustiada, que “no sólo me dañaron las dos puertas del frente, ya que como los ladrones no pudieron entrar por la principal luego forzaron y se metieron por el portón del garaje. Las tuve que hacer reforzar. También arrancaron una reja protectora de una puerta del patio, que comunica con el living-comedor. Por ahí es donde ingresaron a robar”.

Sobre los faltantes que comprobó, detalló que “se llevaron 50.000 pesos que me había dejado mi hijo para cubrir diversos gastos, otros 12.000 pesos, joyas que pertenecieron a mi mamá y a mi suegra, un celular, un horno eléctrico y la llave del fondo de casa”.

“Me robaron bastante”, resumió con profunda pena. No obvió reflejar que “me dejaron un desorden tremendo en las dos habitaciones, al igual que en el comedor. Hasta revisaron el aparador de la cocina y la heladera”.

“TUVE UN CUENTO DEL TÍO”

Zóppoli trajo luego a su memoria que “hace 10 años” padeció un hecho de inseguridad de otras características.

En tal sentido, citó que “fue a las 4 de la mañana. Me desperté porque sonó el teléfono y cuando me levanté para atender, escuché a quien me pareció que era mi hijo y que llorando me decía que lo habían secuestrado y que por favor entregara todo lo de valor que tuviera en casa”.

Recordó que “otro de los delincuentes me exigió que guardara todo el dinero y joyas en una bolsa y la dejara en la calle. Así lo hice”.