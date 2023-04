Lucas Benvenuto, el joven que denunció a Jey Mammón, habló de la posibilidad de ir al "Bailando 2023": "No aceptaría...

Hay mucha expectativa con el regreso de Marcelo Tinelli a la televisión. Lo cierto es que el "Bailando 2023" ya comienza a tomar forma y hasta hay muchos nombres dando vuelta para poder participar de la competencia.

En las últimas horas, quien habló al respecto fue Lucas Benvenuto, el joven que denunció a Jey Mammón por abuso sexual y que tuvo mucha repercusión con su historia. Ante tanta exposición, varios usuarios de las redes le consultaron si él participaría del clásico ciclo de ShowMatch que será emitido por América.

“No recibí ninguna propuesta para el programa de baile del que todos me hablan. Estoy en un momento de mi vida donde el foco lo tengo en mi escuela de patín y Usuhaia. Tengo muchos proyectos personales. No voy a ir a ningún Bailando por un sueño. N-O!!!.”, manifestó con firmeza.

A su vez, en otra de su publicación en las historias de Instagram, remarcó: "Ya saben no aceptaría ninguna propuesta. Ahora... me gustaría decirles algo. ¿Qué tendría de malo que reciba una propuesta? ¿Qué tendría de malo que acepte? Nuevamente se pone a las víctimas de abuso en la oscuridad. No podés tener familia. No podés sonreír. No podés tener pareja. No podés irte de viaje. No podés ser feliz!!!!”.

Por último, siguió utilizando la red social para dejar algún mensaje mas, con respecto al duro momento que le toca atravesar: "Basta de pensar que por haber pasado por lo que pasamos nos tenemos que privar de todas las cosas hermosas que tiene la vida, como ser feliz por ejemplo... ¡Me lo merezco al igual que vos!”.