Tremenda discusión de Cinthia Fernández en Punta del Este: insultos y agresiones

Claro está que, la escasa información que se conocía anunciaba que el último fin de semana, en momentos en que se desarrollaba un cumpleaños de 15 en un barrio privado en la zona de Escobar, llegó Cinthia Fernández al lugar y comenzó a arrojar gas pimienta contra quienes allí se encontraban.

Luego, tras la difusión del caso, fueron los propios protagonistas los que narraron su propia mirada: “Para que quede claro y para que todos sepan cómo fue desde mi lugar lo que pasó acá: intentamos festejar los 15 años de mi hija, había 50 adultos y 50 chicos, familiares y amigos”, relató la vecina de la bailarina". Y agregó: “Era un cumpleaños cuya consigna fue vestirse de negro porque la cumpleañera estaría de blanco. Tengo la puerta de la entrada y tengo la puerta de atrás, porque estoy en una esquina y estoy casa por medio de Cinthia Fernández. Hay cuatro chicos que salieron por la puerta de atrás y uno le patea la puerta. Yo no los llego a ver salir y me hago totalmente responsable de eso”.

Más tarde, la vecina mencionada reveló: “Estábamos por soplar la velita, estábamos afuera y ahí la veo a Cinthia dentro del jardín de mi casa gritando. Ahí le pido que charlemos afuera de mi casa y que me cuente lo que pasó. No fue fácil, ahí empiezo a sentir que no puedo respirar y los chicos me dicen que había tirado gas pimienta. ‘¿Y qué querés que haga? Rompieron la puerta de mi casa y tengo un narco enfrente’”, contó que le habría expresado Fernández. Y aseguró que este aerosol que se utiliza para defensa personal habría afectado a varios de los presentes.

“siento un estruendo, yo tengo la puerta y un ventanal, mi hija estaba ahí, otras dos en el sillón y escucho un golpe y mi hija sale corriendo, y la otra de las gemelas dice: ‘¡Mamá, nos van a robar, nos quieren matar!’. Mi vieja recién llegaba de laburar y no sabés cómo reaccionar”, admitió. “Salgo corriendo a ver por la ventana y no veía nada, mis hijas llorando, mi vieja nerviosa y empiezo a ver las cámaras de seguridad, se ven cuatro tipos y uno le da un golpazo. Entonces le dije a mi mamá que se quede con las nenas, aviso a los vecinos y al 911 del grupo de alerta”, explicó.

Así, llegó al punto más álgido del incidente: “Salgo con el gas pimienta y escucho ‘vamos a seguir pateando’, y es una puerta aledaña a mi casa, que daba a la fiesta. Estoy en un arbusto, que el arbusto está enfrente de su casa, en un lugar comunitario, y los escucho decir ‘ahora pateá fuerte, no seas cagón, hacela mierda’. Y no sabía qué hacer, porque estaban yendo a donde estaban mis hijas. Cuando los veo salir tiro el gas pimienta y ahí sale la propietaria”, continuó.

Mientras continúan las investigaciones sobre el caso, se conocieron en las últimas horas más detalles del incidente ocurrido el pasado diciembre en Uruguay, (Punta del Este). Allí se la pudo ver en la recepción de un edificio una fuerte. “¿De qué estás hablando? Chupame las pe...", ¿violencia qué?”, cuestionó la mediática, mientras su interlocutora atina a decirle: “O sea, siempre te estás amargando vos, o sea ¿te das cuenta, no? O sea, lo único que estamos haciendo...”.

Finalmente, aseguran que, ahí es interrumpida por la bailarina, quien aclara: “Te voy a ca... a trompadas, los voy a ca... a trompadas. ¿A vos te parece? Es a las 4 de la mañana esto. Cag... de risa, llegando con música. Escuchá, gritando”, mientras desde su celular muestra sus pruebas ante otra persona que allí se encontraba.