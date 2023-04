"Hablar del suicidio me salvó la vida", la conmovedora historia de Fernando, un estudiante de la UNLP

Fernando Gómez, de 21 años, brindó en el pasado mes de noviembre una charla TED, adonde se refirió al tema del suicidio en primera persona. El joven analizó la problemática y desde su experiencia, afirmó: "Hablar del suicidio a mí me salvó la vida. Si no lo hubiera hecho tal vez hoy no estaría acá”.

Oriundo de América, un pueblo de la Provincia de Buenos Aires que alberga a unos 11.000 habitantes, se crio con su madre y sus hermanos. Hoy, vive en La Plata y estudia la carrera de Psicología en la Universidad Nacional de La Plata

"No quiero hablar de nada; a mí cuando juego al ahorcado, sé que es un juego pero igual lo he pensado. Ese bullying en la escuela porque soy un cisne raro: un tormento, un castigo, no doy más, estoy cansado. Como una hoja en el viento, viajo sin destino: un muelle, un latido, no sentirme tan cobarde. Soy un pibe nulo, invisible y desoído, aunque grito en silencio ‘pueblo sordo, infierno grande’. Otra noticia olvidada ‘¡miren, me estoy ahorcando!’, otro caso de suicidio con mi nombre, que es Fernando”, enunció el joven en el comienzo de su presentación.

"En mi cabeza de ese momento había dos soluciones: o yo tenía la culpa por tener gustos diferentes o la culpa la tenían los demás, y todos estaban en contra mía”, afirmó el joven por sus gustos que no eran los mismos que el de los adolescentes de su pueblo. “Me convencí de que era yo el que me tenía que adecuar al resto, así que empecé a forzarme a ir a ciertos grupos de deporte. Obviamente obligarte a hacer algo que no te gusta con gente con la que no coincidís lo convierte en algo muy desagradable”, señaló en un reportaje con Infobae.

El malestar del joven crecía con el tiempo y comenzó a encerrarse, su familia lo notó y luego de recomendarle que visite a un psicólogo, este le diagnosticó "ansiedad social", un trastorno que provoca temblores, sudores, palpitaciones y malestar físico. El joven empezó a utilizar la capucha cotidianamente y le sirvió como consuelo, para aseverar: "si no me ven no me pueden insultar". Con el objetivo de pasar desapercibido, permanecía con la capucha haga frío o calor, esté donde esté".

"En mi caso los pensamientos suicidas eran un síntoma. ¿De qué? De la angustia, de la ansiedad que te genera no poder encontrar una salida”, afirmó. Fernando, combatió esos pensamientos entre los 11 y los 16 años: “Yo me sentía agotado, y en general la gente que ha tenido este tipo de pensamientos dice que lo que quiere es dormir eternamente”.

Allí, comenzó a practicar parkour, una disciplina que consiste en superar obstáculos, escaleras o pendientes con saltos, donde conoció a un grupo de adolescentes como él. "Con este grupo, los que hoy son mis amigos, me empecé a sentir más tranquilo: eran pibes a los que les gustaba lo mismo que a mí, pibes que estaban cansados de que lo molestaran. Pibes que en algún momento también habían pensado en suicidarse”.

En el colegio, al igual que sus compañeros, quedó afectado por las tragedias que leía en una de las materias. Allí, se instaló una debate en el aula acerca del suicidio, si solo ocurrían en esas tragedias o era una problemática que también los afectaba. Dicho debate los motivó a realizar un proyecto para tratar un tema tabú: "Hacer una encuesta anónima en el colegio y en todos los colegios del partido de Rivadavia que nos dejaran y preguntar eso: cuántos pibes habían pensado alguna vez en suicidarse, a quién se lo habían contado, si alguna vez habían pensado en autoflagelarse, si lo habían hecho, por qué habían tenido estos pensamientos”.

"Los resultados que más me impactaron me los acuerdo de memoria. Dos de cada 10 habían pensado alguna vez en suicidarse. La mayoría dijo que ‘por desamor, depresión y problemas familiares’, y que no se lo había contado a ningún adulto, solo a algún amigo”, añadió. Los resultados fueron acercados al Hospital, donde no fueron admitidos y no fueron tomados como "reales".

"Yo creo que hay que hablar del tema", señaló el joven y agregó: "Más bien dando información: mostrar cómo se siente una persona que está en esa situación, contar qué puede hacer, desmentir mitos".

Así, sobre el cierre de su presentación, Fernando expresó: "Si yo no le hubiera contado a mis amigos no me habría dado cuenta de que esos pensamientos me estaban enfermando. Si no hubiese hecho las encuestas, si no hubiéramos debatido el tema, si no hubiera dado esa charla tal vez hoy no estaría acá. Por eso digo siempre eso: a mí hablar del suicidio me salvó la vida".