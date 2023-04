Frutas y verduras: entre subas y el “costo Mercado”

La inflación afecta a toda la economía argentina y los alimentos ocupan un espacio importante en la suba de precios generalizada. En La Plata eso claramente se refleja con el agregado de los costos que tienen las frutas y verduras, mayormente producidas en la Región, que en las verdulerías superan los valores promedios de otras localidades cercanas.

Como viene publicando este diario, las subas de precios en las verdulerías son constantes y una de las causas de este problema, es, según los productores, los costos que tiene comercializar con el Mercado Regional de La Plata.

“En esta Ciudad, la estructura del Mercado está armada de una manera que encarece el precio final de la mercadería. Tenemos el mercado más caro del país para funcionar”, dijo un productor de frutas que comercializa en varias provincias.

En consultas de este diario, desde el sector productivo detallaron que la descarga de un bulto en Florencio Varela o en el mercado de Avellaneda se paga unos 13 pesos y en La Plata cuesta 124 pesos.

A eso, se le debe agregar que “los camioneros no quieren venir a descargar a la Ciudad porque sale 100 pesos más caros que en otros mercados”, agregó uno de los productores consultados.

Según su experiencia, esta dinámica “no es algo que tenga que ver con la bandera política, sino con una estructura que lleva más de 15 años”, que hizo que en la actualidad la actividad del Mercado esté reducida “en un 60 por ciento por la cantidad de productores que se han ido a comercializar por afuera y venden directamente al verdulero o ellos mismos ponen verdulerías”.

Ese es uno de los orígenes de la disparidad de precios de un mismo producto, ya que al conseguirse fuera del Mercado, se evitan todos los costos y cargas impositivas, pero se corre el riesgo de no tener los controles bromatológicos.

El productor contó también, que ante esta situación local, hay dueños de verdulerías de gran volumen que directamente van al mercado de Buenos Aires para evitar los valores locales.

Los puesteros y productores pidieron reservar su identidad. “Estructuralmente tiene un concepto de negocio con un esquema donde no hay libertad para el accionar comercial, sino que tiene una dependencia muy estricta del manejo político circunstancialmente hoy con la administración de turno, que lo mismo sucedió con gestiones anteriores, y a partir de ahí se genera un sistema de carga y descarga que vale 3 o 4 veces más que en cualquier otra parte del país, por lo que la gente que transporta la mercadería no quiere venir a La Plata o el que viene nos cobra más caro porque no le conviene”, dijo otro de los comerciantes.

Otro ejemplo que se repite en los puestos del Mercado local: Desde Río Negro se paga 300 pesos el bulto del flete al Mercado Central de la Ciudad de Buenos Aires y 400 pesos al de La Plata.

“El sistema de descarga es tan malo que los camioneros no quieren venir a La Plata porque a 40 kilómetros de acá sale un 20 por ciento menos hacer ese trabajo. Acá, antes de empezar a vender un bulto ya hay 200 pesos de diferencia más caros”.

En ese sentido, el comerciante además describió que “tuvimos un incremento de casi un ciento por ciento en los alquileres de los puestos. Entonces, una mercadería de la zona que es barata, por ejemplo la rúcula o la albahaca, los quinteros prefieren no llevarla al mercado porque con los costos de fletes y descarga no termina de rendirles con lo que pagan de cosecha o la tienen que terminar vendiendo cara y ese precio aumenta más aún en la verdulería”.

“Las mercaderías baratas de estos mercados, desaparecen”, enfatizó el productor. Para estos referentes del área, “el estado municipal hoy tiene una ingerencia que complica un poco el funcionamiento y hace que los productos lleguen más caros a los consumidores”.

Según las fuentes, el mercado tiene una estructura de administración que combina la gestión política y la operativa, a la que se agrega un plantel de “empleados municipales que se encargan de hacer la descarga, con un salario distinto al municipal y manejos distintos a lo que son las tarifas que hay en el país”, indicó un empresario.

“El funcionamiento está entorpecido, se le ha puesto un precio que lo termina pagando la sociedad porque se encarecen los productos”, definió otro comerciante.

Al cierre de esta edición no hubo respuesta de la Municipalidad de La Plata respecto a cómo es el esquema de trabajo del Mercado.

Las fuentes señalaron que una década atrás se firmó un convenio con el gremio de carga y descarga otorgándole a una empresa que preste ese servicio, lo que, según los productores, implicó un “aumento disparatado” en esos costos de comercialización de las frutas y verduras.

Tras esa disposición, creció además el malestar por la gestión en torno a la conformación del esquema, con una empresa. “En el resto de los mercados esto está privatizado o funciona a través de cooperativas”, apuntó uno de los operadores.