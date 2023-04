Advierten que el paro en el Registro tiene paralizado al mercado inmobiliario

La semana cerró como se había iniciado en el Registro de la Propiedad: con protesta del personal, atención restringida de trámites y la preocupación creciente en el mercado inmobiliario, desde donde se habla de una especie de paralización del mercado de compra venta.

A fines de la semana pasada, desde el Ministerio de Economía de la Provincia, cartera de la que depende el Registro, aseguraban que el extenso conflicto planteado por personal de esas oficinas en demanda de mejoras en el salario, está virtualmente solucionado y todo se normalizaría desde el lunes. Sin embargo, ayer se vio un panorama similar al resto de los días previos, con empleados reunidos en asamblea, previo a comenzar con su jornada habitual.

Luis, uno de los participantes en la movida, repasó cómo continúan las actividades y cuáles son los pasos a seguir: “Venimos haciendo estas asambleas desde el 10 de marzo. Tienen que ver con que no había mesa de diálogo. A partir de la asamblea en la negociación en la que se sentaron los gremios, hicieron un acuerdo con el que el conjunto de la gente no está de acuerdo”.

Según añadió “a partir de ahí seguimos en asamblea de empleados, sin aval gremial, se trabaja a un ritmo distinto al natural, porque estamos todos acá participando en este momento”, continuó.

“Retrasa todo”

En el mercado inmobiliario, crece la preocupación: “Al no salir los informes no se pueden firmar contratos de alquiler ni boletos de compra venta. Habían dicho que el lunes pasado iban a arrancar a trabajar con normalidad pero no fue así. Siguen de paro y eso retrasa todo”, indicó la martillera Gisela Agostinelli.

“Hace 45 días no recibimos ningún informe de dominio o inhibición. Por ende, no podemos vender ni alquilar ninguna propiedad. Hay cientos de familias angustiadas con sus casas reservadas que aún no pueden mudarse”, relató a este medio Maximiliano, corredor Público.

En esta misma línea agregó: “En muchos casos, son inquilinos trabajadores que no pueden tomar posesión de sus casas alquiladas porque no se pueden chequear las garantías entregadas. Han generado un desastre. Realmente una actitud egoísta y poco empática con la sociedad”.

Dentro de las oficinas, el empleado que habló con este diario, indicó que “desde hace rato se nos desconoce la labor técnica del Registro de la Propiedad. Creemos que nos metieron en la media de la administración pública, y nosotros, por la faz técnica de la labor que hacemos acá, siempre tuvimos un reconocimiento. De hecho, tenemos una Ley que es la 10295, que en su origen está confeccionada para el Registro de la Propiedad específicamente, en cuanto a tecnificar, a modernizar, a capacitar y en este momento esto no esta pasando”.

Negociaciones

Sobre las negociaciones con los gremios, Luis aseguró: “Llegaron a un acuerdo que no es el que tenía mandato la asamblea, y entonces el reclamo quedó ahora desde la asamblea, los gremios quedaron por fuera. Ellos dicen que tienen un acuerdo, los directivos dicen que tienen un acuerdo y por eso en este momento no están reconociendo nuestro reclamo. Lo que nosotros queremos, como dialoguistas que somos, es sentarnos a conversar las cuestiones que nos están separando, no es tan difícil. Estamos mas cerca de lo que ellos creen”.

Ayer, este diario volvió a consultar en Economía sobre el cuadro. Al cierre de esta edición no había respuesta.