Un centro de día de Villa Elisa pide ayuda para poder seguir funcionando

“Cántaros”, un centro de día que asiste a personas con discapacidad en Villa Elisa, ya no puede cubrir sus necesidades y salió a pedir ayuda.

Según le contaron a este diario desde la entidad, a pesar de guiarse desde hace 16 años por las normativas del Ministerio de Salud y las obras sociales, no encuentran respuestas ni soluciones a las responsabilidades que tienen a cargo.

El centro está situado en el Camino General Belgrano entre 411 y 409. Alejandra Díaz Villegas, una de las responsables de Cántaros, destacó que “recibimos a los chicos, a las familias, nosotros no vemos papeles como se ve cuando uno va a las obras sociales por trámites, nos interesamos por los chicos y vemos los problemas que tienen las familias. Estamos en el inconveniente, cuando lo pasás a un papel solo se ve un número de trámite y se pierden muchas cosas”, dijo.

“Tengo 55 años, trabajo en esto desde los 18, es mi pasión más allá de ser mi trabajo. Me he encontrado muchas veces en situaciones de no saber como hacer porque aunque tengas empatía con el otro, no podes resolverlas por escasez de recursos”, afirmó, y agregó: “Acá crié a mis hijos. Salían de la escuela y venían para acá, lo mismo con los chicos que venían con sus familias, ellos son parte de una gran familia que conformamos entre todos”.

Acerca del principal conflicto que atraviesan, reafirmó: “El conflicto con las obras sociales las incluye a todas, no tenemos problemas con una en especial. Queremos trabajar con obras sociales de Nación y estamos desde hace un año detrás de un trámite para que nos avalen. Solo queremos trabajar para los chicos que tienen necesidades especiales”.

Díaz Villegas sostuvo que “el discapacitado tiene cobertura total. Los chicos tienen el derecho de estar en los lugares que los papás puedan elegir, pero no en muchas oportunidades ocurre eso. Este centro es hermoso. Lo hacemos como en nuestra familia y nuestra casa, trabajamos con profesionales y no tenemos grupos numerosos. Es muy difícil mantener al personal en relación de dependencia”, mencionó.