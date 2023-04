Boselli le dejó su lugar a Sosa por una molestia

Más allá del partido de ayer por la noche ante Platense en Vicente López, la seguidilla de Estudiantes lo tendrá midiéndose en Brasil con Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana en cuestión de días.

Ante esto, Eduardo Domínguez quiere tener sus hombres a disposición, por lo que no llamó la atención que Mauro Boselli dejara el campo de juego en el entretiempo del cruce ante el Calamar para que ingresara José Sosa en su lugar.

Sin embargo, luego se supo que el delantero presentó una pequeña molestia en el posterior de su pierna izquierda, razón por la cual el cuerpo técnico no dudó un segundo en resguardarlo.

Sin mayores muestras de dolor y ni siquiera hielo, la sustitución pareció algo arreglado entre las partes buscando que el máximo artillero del Pincha en lo que va del año, con ya 85 goles con la camiseta roja y blanca, pueda decir presente el martes por la noche en Bragança Paulista.

La ausencia de Guido Carrillo, con lesión confirmada, no le deja demasiadas variantes a un cuerpo técnico que sabe y entiende que en Brasil tendrá una parada complicada, la cual prácticamente podría definir el Grupo C del certamen internacional. Y es por eso que el surgido en All Boys, que debutó en Primera con la camiseta de Boca antes de explotar de manera definitiva en Estudiantes, deberá estar al ciento por ciento frente a Bragantino.

Desde ayer mismo en el Ciudad de Vicente López, el plantel albirrojo se puso en “Modo Copa” de cara a un encuentro trascendental, con el cual podría definir su futuro inmediato para bien o para mal.