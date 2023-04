"Me enteré que cobro como fiduciario", la respuesta de Santiago Maratea en medio de la colecta en Independiente

El club Independiente vive horas de revolución. En los últimos días, el equipo de Avellaneda estuvo en boca de todos y no por lo futbolístico, sino por lo institucional. Todo se debe a la colecta que inició Santiago Maratea, un entendido en la materia, tras un currículum con varias ayudas a personas desconocidas, a través de la junta de dinero.

Una vez anunciado en conferencia de prensa lo que se tenía que juntar para pagar deudas (aproximadamente 20 millones de dólares), el hincha del "Rojo" y también algunos seguidores de el joven en redes sociales, se preguntaban si finalmente se llevaba algo de toda la recaudación. Bueno, la duda fue despejada por el propio protagonista.

Mediante varias consultas en sus historias de Instagram, el hincha de Independiente le contestó a un usuario sobre cuánto dinero gana con esta colecta: "Me parece un poco invasiva la pregunta, pero te la voy a responder. Yo me llevo el 5 por ciento y el resto de los gastos no lo sé. Voy a averiguar los costos de abogados, contadores, auditores, escribanos, trámites, pero sigue siendo el 5%".

“Si juntásemos 8800 millones de pesos, que es lo que hoy equivale a 20 millones de dólares al dólar MEP, yo ganaría 400 millones de pesos. Es una locura. A mí me dijeron: ‘Santiago, vos tenés que decir que esto es una obligación legal’, pero yo voy a decir que me enteré de esto firmando el fideicomiso porque el fiduciario, o sea yo, cobra ya que es una obligación que así sea”, sumó.

Por último, Maratea quiso dejar en claro: “Por otro lado: ¿ustedes saben la responsabilidad penal que yo tengo como fiduciario? La gente me dice: ‘Ay, Santi, deberías hacerlo gratis’. ¡Hacelo gratis vos, amigo! ¿Sabés la presión que tengo para que todo esto salga bien y para que no haya problemas para que yo, por ejemplo, no termine preso?”.