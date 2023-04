Continúan las quejas vecinales en La Plata por montañas de hojas en calles y veredas: "No tenemos por donde caminar"

La cantidad de hojas que se acumulan en la calle, hoy en día es un problema que preocupa y mucho a los vecinos de distintos barrios de La Plata. sobre todo por las condiciones climatológicas que están previstas para este domingo, donde se emitió una Alerta "Amarillo" por fuertes vientos y tormentas (Ver: https://www.eldia.com/nota/2023-4-30-7-42-0-domingo-con-probabilidad-de-tormentas-y-chaparrones-en-la-plata-asi-seguira-el-clima-la-ciudad).

Lo cierto es que varios reclamos se sumaron a los ya mencionados por este medio (Ver: https://www.eldia.com/nota/2023-4-30-3-38-30-en-los-barrios-inquietud-por-la-falta-de-barrido-la-ciudad) y los vecinos muestran mucha indignación porque no pasan a recogerlas.

Uno de ellos relató: "Pedimos que vengan los barrenderos en diagonal 78 entre 2 y 56. Hace casi 2 semanas que no pasan por el barrio a limpiar y estamos preocupados con la tormenta que anuncian"." Ayer le pagamos a un señor para que ayudará a recoger hojas, ya no tenemos por dónde caminar", sumó.

Otra vecina, del barrio La Loma señaló a este medio: "Hice la función de la municipalidad. Ahora que algún día pasen a juntarlo. Si nos inundados no es mi culpa. La verdad que no tengo tiempo para hacer el trabajo de otro. Me voy a la mañana y vuelvo de noche. Que agradezcan que las saque del cordón de la vereda".

Por último, también se suma al reclamo la calle de 24 y 48, que afirmaban tener muchas hojas sobre las bocas de tormenta. "Desde hace 4 días hicimos los reclamos", aseguraron.