La Justicia frenó la obra de saneamiento en el basural a cielo abierto más grande del país por un reclamo vecinal

La medida cautelar que dictó el juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, quien ordenó frenar la obra de reconversión del basural que ya lleva un 70% de avance, generó un gran revuelo en la comunidad.

La resolución llega como respuesta a la demanda de un grupo de vecinos que asegura que la obra tiene falencias que pueden significar un perjuicio para la actividad frutihortícola de la zona.

La reconversión incluye la construcción de una planta integral de tratamiento de residuos y el Centro Ambiental, y la mejora de las condiciones de trabajo para los y las recuperadoras, con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo.

Los organismos estatales, en respuesta de la medida adoptada por el letrado, volvieron a presentar el estudio de impacto ambiental, la presentación y la conformidad por parte del Ministerio de Ambiente de la Provincia como autoridad de aplicación de la declaración de impacto ambiental y la realización de los procesos de consulta pública de acuerdo a lo que establece la normativa. Además, se entregó el cumplimiento de cada una de las cuestiones de los procesos de acuerdo a la normativa provincial y nacional vigente, más la no objeción técnica por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), precisaron desde la cartera.

"Este es el basural más grande que hay en la Argentina y más antiguo. Nosotros empezamos el proyecto para la reconversión de ese basural con fondos del BID en el año 2020. En fines del 2021 hicimos la licitación correspondiente y se adjudicó la obra para cerrar el basural, remediarlo y construir a poco más de 3.000 metros de donde está el basural, un centro ambiental con una planta de separación, guardería para los trabajadores, separación de residuos de todas las corrientes: neumáticos, vidrio, papel, áridos, etcétera, y un centro de disposición final", reconstruyó el viceministro.

En su fallo, el juez federal de Mercedes, Tezanos Pinto, ordenó: "la prohibición de innovar respecto de la situación del basural a cielo abierto ubicado en el partido de Luján, debiendo disponerse, en un plazo de 48 horas, de los residuos sólidos urbanos y peligrosos en un sitio alternativo, ambiental y legalmente apto para su recepción y tratamiento, a cargo de las demandadas Estado Nacional y Municipalidad de Luján”. Y añade que “se abstengan de ejecutar cualquier otra obra o acción sobre el Predio Sucre del Partido de Luján, hasta que se resuelva en forma definitiva la cuestión de fondo planteada en autos”.

Asimismo, una de las vecinas que se encuentra afectada y representante del proyecto Tallo Verde de producción orgánica, le indicó a Infobae: "El proyecto no sólo no cumple con condiciones técnicas que el propio BID exige, como que el espacio pueda recibir la basura por 20 años ya que no tiene capacidad para hacerlo por el tamaño del terreno, sino que además, no respetó los 80 metros mínimos de distancia con mi propiedad. Tengo la obra a 3 metros de mi casa".