En una Primaria, rechazo de padres a la quinta hora

La implementación de una hora más de clase en las escuelas públicas comienza a implementarse el próximo lunes, pero no en todas las comunidades educativas tiene el visto bueno. Se trata del programa “Una hora más” impulsado por el Ministerio de Educación de la Nación al cual adhirió la provincia de Buenos Aires y que se aplicará en 2.475 establecimientos educativos bonaerenses.

Luego de una reunión informativa, los padres de alumnos que asisten a primer grado de la Escuela N°15 “Juan Manuel Estrada”, de diagonal 73 y calle 62, mostraron su desacuerdo con la medida.

“Creemos que lo que realmente impactaría en los chicos es la calidad de la educación, no la cantidad de horas”, expuso a este diario una mamá de esa comunidad educativa que no está conforme con la forma de implementación.

Según la mujer, desde la escuela se envió la semana pasada una nota en el cuaderno de comunicaciones pidiendo a los padres que vayan organizándose para el nuevo horario, pero nunca se consultó las posibilidades de poner en práctica la medida.

“Nosotros sabemos que la institución en particular no tiene nada que ver con la decisión de sumar una hora más, pero no conozco a nadie que haya participado de una encuesta o algo similar donde se consultara la medida. En mi caso, tengo que levantarme a las 5 de la mañana, al nene despertarlo a las 6 para salir 6.30 hacia la escuela. Ahora ya es de noche a esa hora y la verdad que este barrio es un desastre en tema de seguridad. Nos parece un montón”, explicó la madre.

Pero además se planteó la problemática de las familias que tienen hijos en edad escolar y otros que van al jardín de infantes.

“Quienes tienen que dejar a un nene a las 7 de la mañana en la Primaria y al otro hijo a las 8 en el Jardín, van a estar una hora dando vueltas y la zona no está como para andar deambulando a esa hora de la mañana”, comentó un padre de la comunidad educativa de la Escuela Nº15.

Las familias adelantaron, que si bien el programa empieza a implementarse el lunes, no descartan hacer una convocatoria a todas las escuelas de la zona para llevar una carta a la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense señal de rechazo al plan.

“Los directivos de la escuela nos explicaron -sumó uno de los padres- que ellos no tienen poder de decisión y que tampoco pueden poner esa hora extra al final de la jornada porque no llegan a limpiar el edificio para cuando tienen que entrar los alumnos del turno tarde”, y que en ese caso, estos últimos tendrían que terminar a las 20 las clases.

“Lo peor es que nos informaron que este nuevo horario va a estar en vigencia hasta el 30 de septiembre, es decir que encima eligen los meses de más frío y menos luz de sol para implementarlo. Todo hace pensar que quien tuvo esta idea nunca llevó a sus hijos al colegio público, no se toma un micro a las 6 de la mañana ni camina una cuadra”, remarcaron los padres a este diario.

Cuando se anunció la medida a fines del año pasado, desde el Ministerio de Educación nacional argumentaron que una hora más de clase por día en las escuelas primarias de gestión estatal significa 38 días más de clase por año, lo que al final de los seis años de escolaridad completa un ciclo lectivo más. Además, se especificó que esos 60 minutos extra están destinados a reforzar el aprendizaje en Matemáticas y Lengua, dos asignaturas básicas del plan de estudios de nuestro país.